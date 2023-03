Un elefante en la habitación

Salvo algunos medios de comunicación, entre los que se encuentran por supuesto Libertad Digital y EsRadio, el Barçagate, el mayor escándalo de la historia del deporte español, empieza a ser ese elefante en la habitación del que la mayoría prefiere no tener que hablar para seguir cómodamente con sus vidas. "Elephant in the room" es una expresión metafórica que hace referencia a una verdad evidente que es ignorada o pasa inadvertida. Se basa en la idea de que sería imposible pasar por alto la presencia de un elefante en una habitación, de modo que aquellas personas que se encuentran encerradas con él tratan de obviarlo pese a su enorme tamaño. Si no resultara tan deprimente el papel que están jugando algunos medios de comunicación, resultaría incluso jocoso verles disimulando mientras el elefante brama, chapotea en el agua y defeca. Un elefante puede llegar a ingerir unos doscientos cincuenta kikos de comida al día, que acaban produciendo cerca de cincuenta kilos de estiércol.

Y ahora pensemos por un instante en esos periodistas de Mundo Deportivo o de Sport dando vueltas alrededor de ese gran montón de heces expulsadas por un gran elefante africano que está en la misma habitación que ellos. Imaginémoslos con una pinza en la nariz, esquivando la gigantesca caca, a la que ya se van acercando las moscas que entran desde la calle, eludiendo a un gigante de siete mil kilos de peso y cuatro metros de altura. Por eso digo que si no resultara trágico, la escena sería digna de una comedia de Blake Edwards. Si la justicia lo deja morir, las instituciones europeas no lo controlan y el periodismo internacional no lo persigue y le da caza, el elefante simplemente dejará de exisitir y pasará a ser como uno de esos amigos imaginarios que nos inventamos de críos.

¿Cómo podemos seguir con nuestras vidas sabiendo lo que ya sabemos? Alguien que no se dedique a esto por supuesto que puede pero, ¿cómo puede un periodista deportivo obviar al elefante? A lo ya conocido, que es lo suficientemente grave como para paralizar la competición, se ha sumado lo que supimos el domingo y lo que hemos leído hoy. Ayer, y gracias a El Confidencial, se supo que la Fiscalía preguntó a la Federación Española por el caso Negreira, aunque sin citarlo expresamente, nueve meses antes de que estallara el escándalo, y en aquella ventanilla dijeron que era compatible. Lo que, y a través del mismo periódico, se ha sabido hoy es que Negreira junior, o Negreirita, informó al Fútbol Club Barcelona de los "hábitos y gustos" de los árbitros "para que los atendiera mejor". El hijo del ex vicepresidente tuvo contacto con Bartomeu, Albert Soler, Eric Abidal, Óscar Grau, Pep Segura y con los delegados del primer equipo y del Barça B.

Por mucho que eludan su gigantesca presencia, el gran elefante sigue ahí, fundamentalmente comiendo y cagando. Va a seguir haciéndolo (a lo de cagar me refiero) durante mucho tiempo más y, mientras tanto, hay quien pretende que juguemos a las tres en raya del VAR y a si Asensio tiene un hombro por delante o un pie por detrás. Incluso la presencia de Roures gestionando las imágenes según sus propias necesidades, cortando, pegando, hurtando a su antojo, es ya un tema menor. El gran elefante produce kilos y kilos de estiércol, a un ritmo de trescientos cincuenta semanales, mil cuatrocientos al mes. Hay que tener la cara de cemento armado o una anosmia, o sea una incapacidad para detectar olores, de primer grado para pretender que nuestra vida futbolística puede continuar sin más, como si el paquidermo simplemente no existiera. Existe, vaya que si existe. Y caga, vaya que si caga. Caga montones. Y si no hacemos algo pronto, el rascacielos de heces sepultará la Liga española, si es que no lo ha hecho ya.