Un fenómeno

Cuando a Zidane le preguntan por Benzema su cara vuelve a ser la de Daniel el travieso después de haberle roto al señor Wilson otra vez el cristal de la ventana de un balonazo. Cuando a Zidane le preguntan por Benzema se le ilumina la sonrisa y, al menos durante un rato, vuelve a ser el entrenador descargado de responsabilidad que era cuando se sentó por primera vez en ese banquillo. Porque a Zidane le gusta el fútbol y convendrá decir cuanto antes que Benzema es el fútbol elevado a la enésima potencia. Ayer, sin ir más lejos, ante el Athletic, Karim marcó dos goles, hizo un regate que podría haber firmado su entrenador cuando era jugador y dio un pase con la espalda. Con la espalda. Sólo a un genio se le ocurre dar un pase con la espalda, sólo a Benzema. A Zidane le preguntaron si Benzema era el mejor delantero francés de todos los tiempos y dijo que sí y hoy mismo la revista France Football, que en otras ocasiones ha sido tan cicatera con él, publica una encuesta en la que el 78% de los aficionados piensan que es el mejor jugador del año 2020.

Desde que llegó, allá por 2009, Benzema ha tenido que ir superando obstáculos. Fue presentado junto a Cristiano y Kaká; el segundo colgó las botas en 2017 después de pasar sin pena ni gloria por el Madrid mientras que el primero lleva dos temporadas en la Juventus de Turín después de haberse convertido en el máximo goleador histórico del club blanco. A la presentacion de Cristiano acudió el "todo Madrid", a la de Kaká fueron cincuenta mil personas mientras que a la de Benzema, que saltó al césped sin dorsal, sólo asistieron veinte mil. Parecía el más débil de los tres, el más frágil, el menos relevante, pero ante el Athletic Karim jugó su partido 529, dos más que el futbolista extranjero que más veces vistió esa camiseta, Roberto Carlos. Benzema iba a durar poco y ya es el que más ha aguantado, más que Di Stéfano, más que Cristiano, más que ninguno. El nueve que no es un goleador ha marcado hasta la fecha 259 goles, a 31 de Carlos Santillana, que sí era un nueve nueve, y a 49 de Alfredo di Stéfano. Al ritmo que va este nueve que no marca goles es probable que se quede únicamente por detrás de Cristiano, que es inalcanzable para cualquiera, y por delante de Raúl, Puskas, Hugo Sánchez, Gento, Pirri o Butragueño, a los que ya superó. Será, si no lo es ya, el primer caso en la historia del fútbol de un jugador que no marca goles pero que marca muchos.

Como de Benzema no se puede decir, como se dijo falsamente de Bale, que no habla español porque lo habla mejor que Puigdemont, de él se afirmó que era lo que en Argentina se conoce como "pechofrío" y aquí un "sin sangre". Pero Karim sí tuvo siempre sangre, la tuvo desde que llegó, lo que ocurre es que tiene su propia sangre y no la sangre que los demás queremos que tenga. Es probable que sin ese Rh Karim Benzema hubiera explosionado hace tiempo o sencillamente hubiera entrado en una profundísima depresión. Lo meritorio de Benzema no es haber marcado tantísimos goles, ni siquiera jugar tan extraordinariamente bien al fútbol; lo que tiene verdadero mérito es llevar 4.543 días, o sea 649 semanas, o lo que es lo mismo 149 meses, lo que vienen a ser casi 12 años y medio vistiendo esa camiseta. Otros superclase como él ficharon, se hicieron la foto, se cambiaron veinte o treinta veces en el vestuario y del mismo modo que llegaron se fueron por la puerta de atrás: ellos entraron en el Madrid pero el Madrid no entró en ninguno de ellos. Benzema no, él sigue aquí, no se mueve, es un roble frágil de corteza indestructible, no existe en el mercado hacha, tijera, serrucho o taladradora que puedan con él.

A mí además me gusta Karim Benzema porque habrá renovado su contrato con el Real Madrid como dos o tres veces desde que llegó y nos hemos enterado el mismo día de la ampliación, y no será por hermanos, que tiene ocho, Gressy, Nafissa, Sabri, Lydia, Farid... Ocho. Nunca ha subido al despacho de Florentino esgrimiendo una oferta de otro club ni ha querido irse a China gratis. Con Benzema es todo más simple, estoy seguro de que si quisiera irse se iría sin más, sin un altavoz, sin pregonarlo a los cuatro vientos, simplemente vaciaría su taquilla y se iría. Pero como cada día que pasa está mejor y más joven yo creo que se quedará durante mucho tiempo. Le veo siendo presentado otra vez, en esta ocasión junto a los hijos de Cristiano y de Kaká y, ahora sí, con dorsal. Nos va a jubilar a todos, el único que puede resistirle la mirada es Jordi Hurtado. Cerrarán Saber y ganar y Karim seguirá ahí, marcando más goles que nadie sin marcarlos, batiendo records que no bate, siendo un 9 que no es un 9, indescifrable, ilocalizable y genial. Un fenómeno.