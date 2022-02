Un hombre que no se llama Caballo

Soy madridista, Mbappé es el mejor futbolista del mundo, todas las pistas indican que el delantero francés acabará fichando por mi equipo y deseo fervientemente que así sea pero si al final, por lo que fuera, las cosas se torcieran (que no creo) y el Real no quisiera o él sopesase otras opciones, yo, que le tengo simpatía al chaval, le diría: Kylian, ¡sal corriendo de ahí! Si es al Real Madrid, mejor para mí, para todos los madridistas y creo que también para él, pero si al final se tuerce, ¡sal corriendo de ahí! Al Bayern. Al Liverpool. Al City. Al United. Donde sea pero lo más lejos posible de las garras de la gente que no respeta la decisión de un hombre libre y que está tratando de coaccionar (porque ya creo que se puede hablar en términos de coacción) al deportista hasta el último minuto. Insisto en que todas las miguitas que va dejando el Pulgarcito de nuestra historia, y que en este caso no se han perdido, conducen directamente al nuevo estadio Santiago Bernabéu, pero si, llegado el caso, las migas desaparecieran y no supiera volver, ¡Kylian Mbappé, sal corriendo de ahí, sálvate!

Anoche, en El Chiringuito, Edu Aguirre adelantó la noticia de que Qatar iba con todo a renovar al jugador. Y hoy, cuando ni siquiera habían transcurrido 12 horas desde la información, el "con todo" se ha materializado en el contrato desvelado por RMC Sport y que consistiría en un millón de euros semanales. Un año tiene, por lo general, 52 semanas, de modo que el PSG estaría ofreciendo 52 millones de euros a Mbappé, convirtiéndose así en el futbolista mejor pagado del mundo. Y no sólo eso sino que, como tiene pocos problemas en Francia, se especula con que el presidente Macron esté mediando para que el chico siga en París. Al respecto de esta historia está todo dicho dos o tres veces. Quiero decir que ya se dijo todo lo que se podía decir una vez, volvimos al principio para repetirlo todo de nuevo y, como nos pareció poco, hemos vuelto a repetirlo por tercera vez. Repetido todo hasta tres veces, con lo que yo creo que debemos quedarnos es con lo siguiente:

Uno) Si el PSG hubiera querido a Mbappé como lo quiere el Real Madrid, y tal y como dijo Thierry Henry, las negociaciones con el futbolista hubieran empezado en 2019. Sucede que el PSG consideró que Neymar iba a explotar y quien explotó aún más fue Mbappé, que siempre fue el segundo plato.

Dos) Si Mbappé se hubiera sentido querido en tiempo y hora probablemente habría dicho que sí a una ampliación corta con su actual equipo, pero no vio interés y, en esas circunstancias, decidió coger al vuelo su sueño. Tomó su decisión, fichar por el Real Madrid a la finalización del contrato. Si hubiera querido renovar hace tiempo que habría aceptado cualquiera de las ofertas, un millón semanal no creo que cambie mucho las cosas.

Tres) El dinero no lo compra todo. Y, en el caso de alguien que, como Mbappé, es millonario, menos aún. ¿Qué se le regala a un hombre que lo tiene todo? Esa actitud del PSG, ese estilo chusco de "le haremos una oferta que no podrá rechazar" es, en el fondo, una falta de respeto al chico, que ya ha enviado suficientes señales al respecto de que se quiere marchar. Esa insistencia, por momentos agobiante, la intervención del mismísimo presidente de la República, hablan muy mal de los dueños del PSG, que ya han tenido antes que ahora con otros futbolistas el comportamiento que tendría un camellero.

Y cuatro) Si algo ha demostrado Mbappé es tener las cosas muy claras y, pese a su juventud, saber exactamente por dónde quiere que discurra su carrera deportiva.

Para que no queden dudas al respecto: yo no las tengo acerca de que Kylian Mbappé vaya a fichar por el Real Madrid esta próxima primavera. Pero si no lo hiciera, si no fichara por el Madrid, yo le desearía que se marchara a un sitio en el que no fuera tratado como un caballo andaluz. Lo que no entienden Al Khelaifi y Leonardo es eso precisamente, que Mbappé no es un caballo, que no se le puede tratar como a un caballo de carreras, que no es un esclavo y que a las personas no se las puede comprar, al menos no sin su consentimiento. Y otra cosa que no han comprendido tampoco hasta que ha sido demasiado tarde es que Mbappé no relincha como un caballo. Neymar sí lo hizo, relinchó por dinero. Como Messi. Él no, él es distinto, es diferente. Si no quiere que acaben llamándole Caballo, como en la película de los 70 protagonizada por Richard Harris, deberá huir de ahí. Si yo fuera su amigo se lo diría así. Como se lo dijo Henry: "Ese es tu equipo". Ese es. Aquí no serás tratado como un caballo francés.