Un lento chirimiri de heces sobre el fútbol español

Es todo esperpéntico. Resultó esperpéntica la irrupción de anoche de Gerard Piqué en su canal de Twitch para decir que no sólo no sentía vergüenza de su participación en la organización de una competición en la que él mismo interviene sino que estaba orgulloso de ello. Fue esperpéntica la participación de algunos colegas míos de profesión en ese enjuague, corriendo al banquete mediático del futbolista del Barcelona, promocionándole aún más y quién sabe si contribuyendo a que saque aún más dinero por ello. Esperpéntica también fue la actitud de Geri diciendo que todo es normal y acusando a un periodista de vivir en otro mundo por decir algo tan sensato y tan evidente como que, puesto que él juega en el Barça y es presidente del Andorra, existe un claro conflicto de intereses. Esperpéntica me pareció la intervención del director de comunicación de la federación, y no por lo que dijo, porque él al fin y al cabo se debe a quien le nombró, sino por la ausencia de su jefe: aún hoy, a estas horas, Rubi sigue sin dar explicaciones. Y esperpéntico es también el dontancredismo exhibido en toda esta historia por los clubes afectados en el reparto del dinero más ridículo de la historia por participar en una Supercopa manchada: 8 palos para el Madrid, otros 8 palos para el Barcelona, 2 palos para el otro, 1 para el restante y 6 para la federación. Y si todo esto es esperpéntico, ya no sé cómo definir la apelación de Geri a la posibilidad de acudir al Rey Emérito para que les abriera las puertas de Arabia Saudí, desmentida por cierto hoy mismo por el propio Juan Carlos I.

Geri dice que el reparto de palos entre unos y otros fue sugerencia de Rubi, pero el caso es que Rubi aceptó lo indicado en ese audio guía por Geri porque al final fueron efectivamente 8, 8, 2 y 1 palos para cada equipo participante. Hoy El Confidencial desvela que el acuerdo con Arabia Saudí estipula una penalización si Real Madrid o Fútbol Club Barcelona no disputan la Supercopa, algo que ocurriría si uno de estos dos equipos no acabara entre los dos primeros clasificados de la Liga. Y, por si fuera poco, esta sanción repercutiría directamente en el sueldo del presidente: 5 millones si uno de los dos quedara fuera, 10 si a Arabia no acudieran ni uno ni otro. O sea, a la federación y a Rubiales les interesa que Real Madrid y Barcelona queden clasificados entre los dos primeros. Salvo catástrofe, el Real Madrid ganará La Trigésimoquinta en los próximos días, pero el Barcelona no tiene asegurada en absoluto la segunda posición: ¿Hay o no hay conflicto de intereses si a la federación le va la vida económica en el hecho de que el Barça acabe segundo? O lo que es lo mismo, esta Liga está podrida desde la raíz.

Y si sorprendente es lo que dicen Rubi y Geri en esa conversación, más sorprendente aún resultó el giro inesperado de los acontecimientos, el volantazo que anoche le dio a toda esta historia José María Olmo, director de Investigación de El Confidencial y firmante de las noticias que están surgiendo, cuando afirmó que los audios no eran en absoluto fruto de ningún pirateo informático sino de un invento federativo más, que él habló con Pablo García Cuervo el miércoles, que Rubiales trató de convencerle para que no siguiera adelante con la información y que, al negarse, se sacaron el jueves de la manga un hackeo: ¿Hubo o no hubo denuncia ante la policía? ¿O eso es mentira también? El silencio de los clubes que ahora mismo están luchando con el Barcelona por la segunda plaza, o sea Atlético de Madrid, Sevilla e incluso Betis o Real Sociedad, no resulta razonable y linda con lo sospechoso. ¿Alguien se imagina lo que dirían desde Sevilla si fuera Benzema el implicado y no Geri y el Madrid segundo clasificado a estas alturas de la Liga? ¿Por qué calla Castro? ¿Por qué no dice nada Gil Marín? El único que ha hablado ha sido Simeone, pero el técnico colchonero ha sido bastante más blandito con pruebas de lo que lo fue en su día sin ellas cuando aseguró que la Liga estaba peligrosamente preparada para el Madrid.

Rubi, por cierto, aún no ha presentado la dimisión, y yo creo que debería, sinceramente. Debería porque resulta todo esperpéntico. Tan seguro estoy de que Rubiales debería irse como de que no lo hará, y no lo hará porque ha aprendido de los mejores, de Pablo Porta, que en paz descanse, y de Ángel Villar, a quien vino aparentemente para combatir. Rubiales aprendió de su antecesor y a fe mía que lo ha perfeccionado, es una versión mejorada, o sea una versión peor para el fútbol español. Resistirá. Aguantará. Como suele decir Luis Herrero, las verá venir, las dejará pasar y si le mean encima dirá que llueve. Nadie de la federación ha movido por supuesto un músculo y no lo hará porque todos dependen de Rubi. Nadie del Barcelona ha salido a reprobar a Geri porque Piqué manda más que Laporta. Y efectivamente, y parafraseando a Herrero, llueven meteoritos en forma de hez. Es un lento pero inexorable chirimiri de detritos y de excrementos sobre el fútbol español del que Geri se siente orgulloso y del que Rubi se niega a dar una explicación. Esperpéntico y poco edificante. Y maloliente, claro.