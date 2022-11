Un Mundial de puertas abiertas

Después de cambiar el sistema de rotación de continentes, FIFA eligió el 2 de diciembre de 2010 en Zúrich y de una tacada a Rusia como sede del pasado Mundial de 2018 y a Qatar como sede del futuro Mundial que empezará dentro de dos semanas. Así que el titular de ayer de Libertad Digital que hacía referencia al arrepentimiento tardío de Joseph Blatter, que confesaba que la elección había sido un error, es efectivamente definitorio de lo que ha sucedido. El ex presidente del máximo organismo del fútbol mundial ha tardado 4.360 días en reconocer que se equivocó, las cosas de palacio van despacio. Es más, si en junio de 2015, cuatro días después de haber sido reelegido para el cargo, Sepp Blatter no se hubiera visto obligado a dimitir debido a un escándalo de corrupción que acabó por cierto con la detención de siete altos cargos, entre ellos dos vicepresidentes, es muy posible que hoy continuara en su puesto y aún no hubiera reconocido el error que supuso elegir a Qatar como sede de un Mundial. Porque, y por mucho que ahora le eche encima todo el muerto a Michel Platini, obligado también a dimitir en 2016 tras conocer su inhabilitación por cuatro años, Blatter estaba como él en la pomada y, también como el francés, supo desde el primer instante que la elección era mala.

Lo que, doce años más tarde, reconoce hoy Blatter es lo que todos intuímos entonces, o sea que la designación de Qatar no respondía en absoluto a criterios deportivos sino a intereses, y nunca mejor dicho, económicos: seis meses después de la elección, Qatar compró a Francia aviones de combate por valor de 14.600 millones de dólares, circunstancias (y me refiero a la de la designación y a la de la posterior compra de armamento) que relaciona entre sí el ex presidente de FIFA. Blatter no sólo confiesa que el Mundial se vendió al mejor postor sino que también arremete contra la elección por motivos técnicos: es un país demasiado pequeño, la distancia es enorme entre los estadios y las altas temperaturas resultan asfixiantes.

Pero no pasa nada porque, gracias a Dios, aunque el Mundial se vendiera a un país demasiado pequeño, los estadios estén a 46 kilómetros unos de otros, los aficionados se asen de calor y, para evitar fallecimientos por asfixia, haya que mover el calendario del fútbol mundial y, por primera vez a lo largo de la historia, un campeonato del mundo de selecciones se vaya a celebrar entre los meses de noviembre y diciembre, Qatar es, al menos, un país en el que se respetan los derechos fundamentales del hombre, ¿a que sí? Pues a que no. Hace aproximadamente un mes, los organizadores del Mundial dieron a conocer lo que se podía hacer y lo que no durante el campeonato. Lo que se espera de los aficionados es que se cubran hombros y rodillas para visitar sitios públicos como museos o edificios gubernamentales; las muestras de afecto públicas no están bien vistas, así que aparquemos durante un mes besos y abrazos. Khalid Salman, ex jugador del país organizador, dijo ayer mismo en una televisión alemana que la homosexualidad es un daño en la mente y que se tolerará a los visitantes del colectivo LGTBI, pero que tendrán que adaptarse a las normas. Tolerar, bonito verbo.

El problema, por supuesto, no es suyo, no. El problema, evidentemente, es nuestro. Y cuando digo nuestro me refiero en este caso a ese mercado de baratillo que hemos dado en llamar Unión Europea. Porque, como en tantas otras ocasiones, Europa mira hacia otro lado, se pone la pinza en la nariz y tira para adelante. El mejor ejemplo de este ejercicio de practicidad lo representa sin lugar a dudas la federación española de fútbol, que, ante los requerimientos por ejemplo de la ONG Amnistía Internacional, ha dado la callada por respuesta. Pero, claro, ¿qué va a decir sobre esto Rubiales que se llevó una Supercopa a Arabia Saudí para defender los derechos de las mujeres?

Insisto: Blatter no ha tardado doce años en darse cuenta del error, Blatter se dio cuenta desde el primer minuto de partido, en concreto se dio cuenta justo cuando, una semana antes de la decisión, recibió la llamada de Platini para decirle que la candidatura de Estados Unidos no iba a funcionar. Y si no iba a funcionar era probablemente porque los norteamericanos se habían negado a engrasar la elección. "Qué tiempos son estos, que hay que defender lo obvio", dijo una vez Bertolt Brecht. Lo que pasa es que el dramaturgo y poeta alemán pronunció esa frase a mediados del siglo XX y ya estamos bordeando el primer cuarto del siglo XXI. Lo obvio está demodé. Y, además, a Xavi le fue bien allí, ¿no? Ni llaves de casa tenía porque la familia feliz siempre dejaba las puertas abiertas de par en par. Esa sí que es una auténtica democracia y no la nuestra. Allí sí que funcionan bien las cosas. Saldrá todo bien.