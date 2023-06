Una moneda al aire por Kylian Engañé

Hoy me preguntaban "¿Va a venir Mbappé al Real Madrid?", y yo creo que la respuesta a esa pregunta no la conoce ni el propio Mbappé. Si Kylian fuera un chico fiable, estable y con palabra, todo sería mucho más fácil de analizar desde fuera, pero el caso es que no lo es. Hace un año aproximadamente Mbappé pasó a ser Engañé. Hace un año Kylian Engañé le tomó el pelo a Florentino Pérez, que es un hueso durísimo de roer. Engañé consiguió tener al presidente del Real Madrid y de ACS pendiente del Tinder durante dieciocho meses y, a falta de dos semanas, comenzó a fallar la conexión y, a finales de mayo, declaraba su intención de continuar en el PSG. Renovó con el club parisino por dos temporadas con opción a otra más, que sólo podía activar él, y, según hemos conocido hoy, el 15 de julio, cuando no hacía ni dos meses que había decidido seguir en el PSG, comunicó verbalmente a sus dirigentes que no seguiría más allá de junio de 2024. ¿Quién es capaz de seducir a Florentino durante un año y medio, de engatusarlo, de tenerlo pendiente del teléfono para, luego, dejarlo colgado? Kylian Engañé. ¿Y quién es capaz de ampliar el contrato con el PSG y, menos de dos meses después, decirle a sus directivos que sólo estará hasta 2024? Pues Kylian Engañé. Por eso ahora, cuando me preguntan si Engañé va a venir al Real Madrid, mi respuesta es siempre la misma: "No lo sabe ni él".

Hechos aparentemente probados: ayer, de forma y manera inopinada, Engañé decidió poner negro sobre blanco lo que había comunicado de palabra al PSG hace once meses. Si es cierto que Engañé dijo al PSG que no seguiría, no entiendo el motivo de asombro por parte del club francés, salvo por supuesto que también sea fingido: os lo dijo hace casi un año y ahora, para que no haya duda sobre sus intenciones, lo formaliza en una carta. ¿Por qué ahora? Quién sabe por qué. Lo más razonable es pensar que Engañé quiere que le dejen salir ya y que, para forzar su salida, ponga al PSG entre la espada de vender inmediatamente y la pared de dejarlo ir gratis dentro de un año. Como decía, eso es lo más razonable, lo más lógico, pero Engañé ya nos ha sorprendido antes. Hasta ahora se sostenía la teoría de que Engañé no quería irse sin dejar un dinero en las arcas del PSG pero a la reacción del club, sugiriendo que venderá al futbolista para sacar un beneficio, el jugador ha respondido que él piensa quedarse, cumplir su contrato y, luego, irse. ¿Quiere hacerlo de verdad? Pues la verdad es que en este punto concreto tampoco puedo servir de demasiada ayuda. Si quiere quedarse es única y exclusivamente para cobrar él íntegramente lo que el club al que acabe yendo en el futuro debería pagarle al PSG.

Salvo que Engañé esté utilizándonos a todos de nuevo (de nuevo) para ampliar y mejorar su contrato con el PSG, que es una posibilidad que no descartaría en absoluto, parece que Kylian Engañé quiere salir. ¿A dónde? Alguien serio, razonable y con palabra diría que, después de lo que le hizo al Madrid hace menos de un año, Engañé estaría sugiriendo que su destino es el club blanco, pero yo tampoco me fiaría en esta ocasión. También es cierto que sólo hay en el mundo dos o tres clubes que, a excepción del propio PSG, puedan acometer una operación de este calado y entre ellos está por supuesto el Real Madrid, pero el City también puede, como podrían, llegado el caso, United o Chelsea, por ejemplo. No me extrañaría que asistiéramos a una subasta por los huesitos de Engañé. Mi opinión, tras veinticuatro horas de reflexión, es que la partida acaba de empezar.

Otra cosa, por supuesto, es el debate deportivo. ¿Es bueno Engañé? Lo es, es buenísimo. ¿Es ahora mismo mejor que Vinicius? No lo creo, creo que Vini está a la altura de Engañé si no por encima incluso. ¿Serían incompatibles Engañé y Vini o Rodrygo? No lo serían, nunca están de más los buenos futbolistas. Y la pregunta del millón: ¿Alteraría el vestuario un jugador que es capaz de mentir a Florentino durante un año y medio y decirle al PSG dos meses después de haber firmado su contrato que no seguirá más allá de junio de 2024? Es una moneda al aire, sin duda. En El Chiringuito, nada más haber sido burlado, Florentino dijo que aquel Mbappé no era su Mbappé: ¿Quién es ahora, es Mbappé o es Engañé? ¿Va a venir Engañé al Madrid por mucho menos dinero del que puede darle la Premier? ¿Por qué, porque tuvo un sueño, porque hicieron un cómic sobre su infancia o por una foto que le hicieron en su habitación de estudiante? Uno de los secretos del éxito de este Real Madrid es que, salvo quizás Cristiano, sus cracks han sido todos de perfil bajo: Benzema, Modric, Casemiro, Kroos, Bale… Ninguno de esos jugadores, salvo el portugués y Ramos, se creyeron nunca por encima del escudo, jamás. Engañé sí lo cree, Engañé piensa que él es más importante que el Real Madrid. Si Florentino acaba cerrando su fichaje, el Madrid no habrá contratado a un jugador sino que se habrá atado a una corporación, se habrá echado en brazos de un chico inestable y que sabe mentir con asombrosa naturalidad. Se llama Kylian y se apellida Engañé de primero y À Tout Le Monde de segundo. Ojo con el angelito que se las trae y de todos es sabido que una manzana podrida puede acabar contaminando a todo el cesto. Llegados a este punto y con los antecedentes referidos, yo siempre me hago la misma pregunta: ¿Lo ficharía don Santiago Bernabéu? Creo que no lo haría.