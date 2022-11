Una revoltosa gota de agua en el océano

No sé qué pensará Manuel Vega Arango, su primer presidente, de la actual Liga de Fútbol Profesional. Probablemente nada. Quizás no la entienda. Vega Arango lo fue todo en el mundo del fútbol, todo: jugó con el Sporting bajo el apodo de Alvaré, convirtiéndose además y por voluntad propia en el único futbolista amateur en toda la historia del equipo profesional, ahorrándole así al club gijonés la correspondiente ficha. Luego llegó a la presidencia y, con su llegada, el Sporting vivió uno de sus mejores momentos alcanzando un subcampeonato liguero, llegando a dos finales de Copa y disputando cuatro ediciones de la Copa de la UEFA, la buena, no la Europa League de ahora, que es un bodrio. Después presidió la federación asturiana y más tarde regresó al Sporting como consejero delegado. La elección de Vega Arango, que es un gentleman, un caballero, un señor del fútbol, fue por aclamación, sin discusión y por consenso. Se buscaba para la presidencia de la recién creada patronal del fútbol español una figura respetada por todos, alguien bueno en la acepción más amplia de la palabra. Vega Arango lo era, Vega Arango lo es. Por eso me preguntaba qué pensará ahora don Manuel, a quien tuve el privilegio de entrevistar muchas veces, de esta Liga de Fútbol Profesional. O, yendo más allá, qué pensará del fútbol moderno, del VAR, del ojo de halcón, de la Supercopa de España en Arabia. Yo, que estoy a punto de subir a la sexta planta, empiezo a no entenderlo, así que él, que ha cumplido los 84, imagino que aún menos.

Aquellas presidencias de la Liga, y no me refiero sólo a la de Vega Arango sino a la de Antonio Baró o Pedro Tomás, no eran contra nadie, y menos que contra nadie eran contra el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona. No quiero decir con esto que no se discutiera, se discutía y mucho, pero en el fondo siempre prevalecía el afán del acuerdo. La actual Liga, frentista, de barricadas, alienta la desunión y fomenta la permanente batalla campal, y algo tendrá que ver en su actitud la figura de su presidente, Javier Tebas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: ¿alguien se imagina que el comisionado de la NBA, que es el señor Adam Silver, atacara sistemáticamente a Boston Celtics y a Lakers enfrentando a ambas franquicias con las demás? ¿No sería un suicidio? ¿No perjudicaría eso al negocio? ¿Se entendería? Pues eso es lo que, según parece, pretende Tebas, un futuro sin Barcelona y, especialmente, sin Real Madrid, que son las joyas de una corona que pierde valor a pasos agigantados ante otros campeonatos, por ejemplo la Premier. De tanto desenfundar, ya no se sabe bien contra quién dispara exactamente Javier Tebas, si contra Florentino Pérez, contra la Liga que preside o contra sí mismo.

La penúltima boutade de la némesis de Luis Rubiales ha consistido en organizar deprisa y corriendo una Asamblea general en Emiratos Árabes, donde piensa trasladar a la Liga en pleno aprovechando el parón del campeonato debido al Mundial y so pretexto de conocer las costumbres del país. A esta ocurrencia, que además aleja aún más al fútbol profesional de quienes lo mantienen, que son los aficionados, que ven cómo esta caravana de amigos se traslada al Oriente Medio en plena crisis económica nacional, han respondido con una sonora negativa tanto madridistas como culés. Si lo que pretende Tebas es pegarse un tiro en el pie, lo está logrando porque, por mucho que insista, es materialmente imposible que la Liga española valga más sin Madrid y Barça. No se trata de ningún pulso, menos aún de un pulso con Florentino Pérez, sino del regreso al sentido común, de la vuelta a aquel tiempo de Vega Arango y a la paz de la sensatez.

Yo creo que a Tebas se lo ha merendado su personaje. Creo que no tiene más guerras que ganar. Me parece que acabará perdiendo esta batalla y que, cuando lo haga, cuando la pierda, que lo hará, habrá más distancia aún entre los dos grandes y el resto que cuando él empezó a librarla. Cuando Tebas se vaya, que se irá, el Real Madrid seguirá ahí. Su ceguera le impide ver la realidad y su orgullo se niega a reconocer que, a su lado, comparado con el club blanco y con el Barcelona, él es una revoltosa gota de agua en el océano. No me cae mal Tebas, lo que pasa es que me cansa que no se canse de andar siempre a espadazos todo el día. Y ni él es don Quijote ni el Real Madrid es un molino de viento sino el club deportivo más importante de la historia. Y la historia de ese pulso ya sabemos cómo acabará… querido Javier. Lo sabemos. Tú y yo lo sabemos.