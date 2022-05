Una serie de catastróficos casos aislados

Un caso aislado fue el que se denunció allá por el mes de diciembre de 2014 porque el Frente Atlético volvió a acompañar al Atlético de Madrid en un partido de Champions contra la Juventus de Turín; una vez dentro del estadio, y en el transcurso del partido, este grupo de radicales realizó el saludo fascista y exhibió banderas alusivas; poco antes, y tras la pelea mortal del 30 de noviembre del año anterior que le costó la vida al famoso Jimmy, el Atlético decidió cortar de raíz cualquier relación del club con los extremistas. Otro caso aislado fue la propuesta de 75.000 euros de sanción elevada a finales de 2019 (más de cinco años después de que los propietarios del club aseguraran que rompían con el Frente) contra el Atlético de Madrid por la Comisión Permanente contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte por, y cito textualmente, las "reiteradas desobediencias cometidas en materia de seguridad durante la celebración de espectáculos"; en aquella ocasión se trató de una pancarta exhibida en el Metropolitano durante un partido de Liga contra el Celta de Vigo en el que se hacía clara referencia al Frente Atlético.

Otro caso aislado más reciente, del pasado mes de abril, tiene que ver con la propuesta de sanción de 6.000 euros al Atlético por parte de la Comisión Antiviolencia por dar promoción y/o apoyo al grupo ultra. Antiviolencia tuvo que recordarle entonces al club presidido por Enrique Cerezo que la ley obliga a "no proporcionar ni facilitar a las personas o grupos de seguidores que hayan incurrido en las conductas definidas en los apartados primero y segundo del artículo 2 de la ley medios de transporte, locales, subvenciones, entradas gratuitas, descuentos, publicidad o difusión de cualquier otro tipo de promoción o apoyo de sus actividades". Otro caso aislado fue la orden de la UEFA de cierre parcial del estadio por el, y vuelvo a leer textualmente, "comportamiento discriminatorio de sus aficionados en el encuentro de ida de los cuartos de final, jugado el 5 de abril en campo del equipo inglés". Otro caso aislado fue el castigo, de nuevo por parte del máximo organismo europeo del fútbol, al Atleti por los insultos racistas sobre Peter Federico durante el encuentro de los octavos de final de la Youth League disputado el 2 de marzo: se ordenó al Atlético que jugara su próximo partido como local a puerta cerrada y la exhibición de una pancarta con la leyenda "No al racismo". Otro caso aislado ha sido el de Lunin, a quien un individuo con un megáfono increpó al grito de "Tú aquí jugando y tu país llorando". ¿Dónde estaban los perioatléticos cuando sucedieron todos estos casos aislados? ¿Dónde puedo consultar sus críticas? ¿Dónde sus artículos? ¿Dónde aparecen?

En el caso de la lucha contra el racismo y la xenofobia o denuncias o justificas, no hay término medio. O denuncias lo que se le dijo a Lunin o, si lo escondes, lo estás justificando. Y luego de denunciarlo cuentas también que la mayoría de aficionados se revolvió contra ese infraser al que se dejó pasar al campo... ¿por parte de quién? ¿Quién lo dejó pasar? ¿Volverá a hacerlo? ¿Volverá a pasar al Metropolitano después de mofarse de una guerra que ya ha costado la vida de más de 3.000 civiles? Si tratas de desviar la atención de esto... estás justificándolo. Si desempolvas otra pancarta del Madrid o del Barcelona... lo justificas. Si no sólo no criticas la actitud connivente con los ultras por parte de los propietarios de la sociedad anónima deportiva... estás justificándola. Si recurres al "y tú más", justificas. Si piensas que nadie tiene que pedir perdón, justificas. Justificas si tapas, justificas si no denuncias, justificas si no informas, justificas si haces una apelación general y abstracta a favor de la igualdad entre los hombres y las mujeres y entre todas las razas y contra el hambre en el mundo. No te vayas tan lejos, ¿qué piensas de la agresión a Peter? ¿Y a Lunin? ¿Qué piensas de los saludos fascistas? ¿Qué piensas de la simbología nazi? ¿Qué piensas de que el Atlético de Madrid encadene uno detrás de otro un montón de casos aislados que tienen que ver con este grupo? ¿Qué piensas tú? ¿Y dónde puedo leer lo que piensas? ¿Dónde está que no lo veo?

También estás justificándolo cuando, para esconderlo, embarras al terreno de juego trasladando la cuestión a una falsa manía persecutoria hacia el club o contra sus aficionados, nada más lejos de la realidad. Y justificas cuando mientes, cuando dices que alguien justificó que Mourinho le metiera el dedo en el ojo a Tito Vilanova cuando no es cierto. Justificas cuando enredas y enredas para salvar a quienes mandan y no a la afición, que es buena y sensata en su inmensa mayoría. Justificas cuando no concluyes que la empresa Atlético de Madrid tiene un problema como antes lo tuvo el Real Madrid. A Florentino Pérez le costó lo suyo, fue una batalla que decidió librar desde 2013. Llegaron incluso a profanar la tumba de su mujer. Luchó y ganó. Y probablemente porque el Real Madrid tiene que dar ejemplo mundial, a nadie se le ocurrió justificar o silenciar ni mucho menos enfrentar a toda una afición con los críticos con aquella situación. El Atleti es grande y la inmensa mayoría de sus seguidores repudian todos estos actos, también el del padre que tuvo que salir corriendo con su hijo. No justifiques, denuncia. Y si no lo haces, si no denuncias, al menos no te pongas en medio. No estorbes, que esto es serio. Simplemente no molestes, que estamos trabajando.