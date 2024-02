Universo Barça: hasta la próxima mentira

El problema del Barça no es que juegue bien, mal o regular, ese no es el verdadero problema. Tarde o temprano todos los equipos del mundo juegan mal, todos. Es imposible jugar siempre bien, del mismo modo que uno no puede ser feliz todo el tiempo. Sólo los idiotas son felices siempre. El problema del Universo Barça es que miente hasta cuando dice la verdad, lo hace de un modo compulsivo, en el fondo es un estilo de vida. Me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer, cuando Pep Guardiola decía en sala de prensa que él nunca hablaba de los árbitros para, a renglón seguido, criticar al árbitro. Pero a Guardiola se le pasaba, como se le pasó por cierto a Almodóvar que el sábado dijera en Valladolid que el cine español devolvía con creces lo que recibía del Estado, o sea de todos nosotros. Ni con creces ni sin ellas: el cine español recibe a través de los presupuestos generales bastante más de lo que luego consigue facturar en las salas, y ya va para cuatro años seguidos que eso es así, lo que ocurre es que (como pudo volver a verse en los Goya) el cine español es un instrumento político, se ha vendido al poder.

De modo que el problema del Barça no es, como decía, que juegue bien, mal o regular. El año anterior, de hecho, conquistó una Liga jugando un fútbol muy mediocre y no pasó nada, no se abrió la tierra bajo nuestros pies ni nos cayó el cielo encima de la cabeza. El problema es el engaño. Ni siquiera el autoengaño, no. El problema del Barça es el sermón, que te sermoneen con la filosofía y el ADN mientras cuelgan balones a la olla. Tú estás viendo cómo cuelgan desesperadamente balones a la olla, estás viendo cómo Xavi coloca a Araujo de 9 como hacía Cruyff con Alexanco. Y, al mismo tiempo, te siguen repitiendo eso de que ellos no pueden admitir ganar jugando mal, que no saben hacerlo, que ellos necesitan jugar muy bien para ganar y no como los demás.

El problema del Barça es el encantamiento, el embrujo. El universo Barça vive hechizado. Yo he vivido etapas tanto o más ridículas que la actual del Barça pero entonces no había nadie que saliera a decirte que al equipo sólo le valía jugar muy bien. Hoy nos encontramos con una nueva generación de culés, que probablemente haya sido la que eligió mayoritariamente a Laporta, de entre 18 y 35 años, amantes de las redes sociales, del TikTok y de Instagram, carentes de la menor capacidad crítica y que se dejan seducir (y por lo tanto manipular) por una pancarta y un abrazo a un maniquí. Luego consumen el periodismo que se practica allí y se dejan imbuir del relato. Una buena prueba de esto que digo, la penúltima, es la surrealista decisión de Xavi de dimitir en diferido y la aún más inexplicable decisión de Laporta de admitírsela por ser una leyenda. Ha habido quien ha vendido esa decisión como un revulsivo… hasta que se ha acabado el pollino. Descubierto el pastel, y como ya no vale eso, irán a por otra mentira para sobrevivir una semana más, hasta el partido del Celta. En ese sentido, este Barça es muy Pedro Sánchez, la verdad.

Yo ayer escuché a Toni Freixa hablar de barricadas en la Cadena Cope. ¡Toni Freixa hablando de bandos! El 28 de septiembre Freixa le decía a Joseba Larrañaga que el Barça era una víctima del caso Negreira porque el club no estaba enterado de que se pagaba al vicepresidente de los árbitros. O sea, el Barça paga a Negreira luego… el Barça es víctima de Negreira. Toni Freixa fue candidato a la presidencia y, ojo, hubo gente que le votó. Hoy ha hablado Victor Font, un hombre aparentemente serio y formal, para decir que lo que está agotado es el modelo de gestión y no, y entrecomillo, "el modelo de juego que nos define y que continúa triunfando fuera de nuestro club". ¿Triunfando fuera? ¿Dónde? Así que el problema del Barça no es la crisis de juego, ni siquiera el tesón que le ponen al debate cuando hablan de su superioridad moral sobre los demás ni tampoco la bancarrota económica sino la pura y dura mentira. Tienen un problema con eso. Laporta es la imagen obscena de esa mentira, un bailongo al que le gusta la buena vida, pero es que en el universo Barça no hay un hombre o una mujer sensatos que le llamen al pan pan y al vino vino. No lo hay. No existe. El asunto es este. El asunto es que ahora mismo, en este preciso instante, en Barcelona hay gente que cree de verdad que Cataluña es una República, que Cervantes era catalán y que el Barça es superior al resto. Han sido años de lavado de cerebro, años. Y ahora van a tener que ser años de desintoxicación. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Queda en Barcelona alguien sensato? Lo dudo. De modo que el objetivo no es otro que seguir sobreviviendo hasta la próxima mentira.