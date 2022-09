Verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y la Nations League para mañana

Cuando José Mourinho llega al Real Madrid en 2010, el equipo blanco lleva cayendo seis años seguidos en los octavos de final de la Champions. Seis. En octavos. Imagínese la sangría económica y de prestigio que para el equipo más laureado del mundo supuso esa situación. Entonces llegó Mourinho al Madrid y fue capaz de revertir la situación: en la primera temporada alcanzando las semifinales y cayendo ante el Barcelona, en la segunda llegando a idéntica ronda y siendo eliminado por el Bayern en los penaltis y el tercer año perdiendo ante el Borussia de Dortmund. Después de seis años cayendo siempre en octavos, con el mejor Barça de la historia paseándose por la Liga española y casi por Europa, un entrenador, Mourinho, retornó al Madrid a la situación de poder competir. Es curioso porque cuando Mou se va, aquí (a España me refiero, no a Libertad Digital) se comenta que, como el portugués lleva los genes de Atila, el césped del Bernabéu no va a volver a crecer y que su herencia es tan desoladora que el Real va a tardar años en poder recuperarse, pero el Madrid gana las Champions de 2014, 2016, 17, 18 y 2022. No he oído a nadie decir que esas Copas de Europa son debidas también al trabajo de Mourinho (por ejemplo, Modric, que vino porque lo pidió él, sigue siendo una de las piezas claves del equipo) y si no lo he oído es porque eso es posiblemente tan ridículo como afirmar lo contrario, o sea que después del paso de Mou el Real Madrid iba a dejar de ganar. Al contrario, ha ganado más que nunca. Su resurrección dejó a Lázaro en mantillas.

Al grano. Después de seis años cayendo en los octavos de final de su competición fetiche, el Real Madrid contrata a Mourinho y el equipo juega tres semifinales seguidas. ¿Alguien sabe cómo se le llamó, y aún se le llama, a Mourinho? Sí señor, el semifinalista. La verdad es que no recuerdo a casi nadie salir en defensa del entrenador portugués, alabar el trabajo realizado después de tantos años de sequía; casi nadie dijo tampoco, "oiga, que el Real Madrid viene de seis años malísimos y este tipo ha devuelto al equipo a su sitio en Europa", no, casi nadie lo dijo. Se habló de fracaso, no se tuvo en cuenta lo anterior ni tampoco se entró en detalles de por qué se perdió ante el Barça o cómo se cayó ante el Bayern. Simplemente se fijaron en la clasificación, vieron "Real Madrid, cuarto clasificado" y a su entrenador le llamaron despectivamente "semifinalista". Nadie se paró a comparar plantillas, nadie dijo si era mejor o peor equipo, fotografiaron un momento concreto y, en función de la historia del club, dijeron que era un fracaso. Posiblemente lo fuera tratándose como se trataba del Real Madrid.

Ayer se produjo un hecho inédito cuando el actual seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, publicó un tuit con una tabla y sacaba pecho por… ¿Por qué exactamente? Pues el seleccionador de fútbol del país que ha ganado tres Eurocopas y un Mundial sacaba pecho por haber sido subcampeón de la Nations League en 2020, semifinalista de la Eurocopa del mismo año, acabar primero de un grupo de clasificación para el Mundial en el que España tuvo que medirse a Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo y, por último, acabar por meterse de nuevo en la apasionante final four de la no menos atractiva Nations League. Y, como Luis Enrique podrá ser tildado de todo menos de tonto, el tío jugaba además a los colorines. España era la única selección que aparecía con los cuatro campeonatos en verde, o sea fetén. Pero, para Luis Enrique, el verde del primer puesto que consiguió Francia en la Nations League de 2020 era el mismo que el del campeón, Francia. El de Francia no era un verde pino, no, o un verde botella sino el mismo verde, un verde entre turquesa e irlandés. El de nuestro seleccionador es un verde que igual sirve para un roto que para un descosido porque, por ejemplo, ser semifinalista en la Euro de hace dos años tiene para él exactamente la misma tonalidad verde que la del campeón, que fue Italia. ¿Es lo mismo ser campeón que semifinalista? A mí me parece que no. Salvo que el cuento haya cambiado tanto, el verde de la semifinalista España no debería ser el mismo que el de la finalista Inglaterra, ¿no? Y, además, ¿quién no cambiaría con los ojos cerrados los verdes de la Nations League que tanto ilusionan a Luis Enrique por el verde del campeón de la Eurocopa? Hace trampas al solitario. Y lo peor es que le ríen las gracias.

¿De modo que cabe calificar a Luis Enrique como un genio por haber llegado a las semifinales de un torneo que no interesa a nadie y haberse clasificado, y con apuros, primero de un grupo del Mundial en el que el equipo más complicado era el sueco? ¿En serio? ¿Ése es el nivel? ¿Cuántos tuits debería haber subido, de haber existido entonces las redes sociales, el señor Miguel Muñoz, que jugó (y perdió por 1-0 debido a un fallo garrafal de Arconada) una final de la Eurocopa ante Francia en el Parque de los Príncipes? Luis Enrique, eso sí, gana siempre. Gana si pierde porque está protagonizando la transición (yo pensaba que eso lo había hecho, entre otros, Adolfo Suárez) y, por supuesto, gana si gana. Gana, incluso, si alcanza las semifinales de la Eurocopa porque, al parecer, nuestros futbolistas son unos mantas y eso supone una gesta que ni la de Aquiles en Troya. Gana si, con un Mundial en el historial, acaba primero de un grupo de chichinabo y, al parecer, también gana porque Italia no se ha clasificado para el Mundial y España sí lo ha hecho. Éste no es un semifinalista porque se ha metido en la final four de una competición que Ceferin se ha sacado de la manga para ingresar más pasta, el otro sí, Mourinho sí. Porque, claro, una Nations League debe ser, en Narnia, el equivalente a una Copa de Europa. Verde que te quiero, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar, el caballo, la montaña y la Liga de Naciones. Menudo espectáculo.