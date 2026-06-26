Vini, cuestión de Estado... merengue

Cuatro goles en tres partidos, otro gol más, que debería haber sido el quinto, anulado injustamente, y tres veces elegido MVP: o sea, tres veces elegido el mejor jugador en los tres partidos. Los mismos goles que Mbappé y Haaland y uno menos que Messi, que ha marcado 5 pero al que, en realidad, sólo deberían haberle contabilizado 3. Ese es, hasta la fecha, el Mundial de Vinicius Júnior. Líder de Brasil tanto dentro como fuera del campo, faro de una selección histórica, la única pentacampeona, que va creciendo a medida que avanza el campeonato, y un jugador que no ha tenido el más mínimo problema con nadie en ninguno de los tres encuentros disputados hasta la fecha. Ni uno. Vamos, de hecho Vinicius no tiene nunca ningún problema... salvo en España. En un momento deportivo muy delicado para Brasil, a Vinicius le reclamaban en su país que diera un paso al frente y él ha dado tres. ¿Qué sucederá a partir de ahora? ¿Se confirmará ese crecimiento? ¿Hasta dónde llegará Brasil? ¿Podría ganar el Mundial? ¿Seguirá siendo tan efectivo en el futuro inmediato Vinicius? Pues para responder a todas esas preguntas deberemos esperar quince días más, pero si tuviéramos que ponerle hoy, ahora, en este momento, una nota al Mundial de Vini, debería ser un sobresaliente.

Pero es que, independientemente de que el Mundial fuera bueno, malo o regular para Vinicius y para Brasil, estamos hablando sin lugar a dudas de uno de los dos o tres mejores futbolistas del mundo. ¿Vitinha?... Me gustaría verlo en el Madrid. ¿Haaland?... Lo mismo digo. ¿Olise?... Es buenísimo ese chico, nadie lo duda, pero el Real Madrid no es el PSG, ni siquiera el PSG ganador de ahora. Vinicius es un futbolista único e irrepetible, no hay en todo el planeta un jugador con sus características, es probablemente el último extremo vivo que queda y, en definitiva, es irremplazable. También lo sería para el Real Madrid. Quiero decir que si el Real Madrid dejara escapar a Vinicius no lo podría sustituir por otro futbolista similar a él por la sencilla razón de que no existe, no lo hay.

Hace algunos años, y después de una mala temporada general que también le afectó a él, hicimos una encuesta en El Chiringuito sobre si el Real Madrid debería vender a Toni Kroos. ¡A Kroos! Si aquel día éramos quince tertulianos, sólo dos (José Félix Díaz y un servidor) dijimos que no. Yo dije que no porque Kroos era buenísimo, sí, de acuerdo, eso lo podía ver todo el mundo, pero sobre todo porque no había en el mercado otro jugador con su perfil, no existía otro Toni Kroos. Vendías a Kroos y después, ¿qué? Después de Toni Kroos la nada más absoluta. De hecho el Madrid sigue buscándole sustituto. Y ahora digo lo mismo con Vinicius. Decidme un jugador como él. Y no me refiero a que sea muy bueno, que lo es, sino a otro futbolista con sus características. No lo hay. No existe en el mundo un futbolista como Vinicius y, además, se ha hecho en el Madrid y conoce el club como nadie. Dejarlo ir sin luchar sería descapitalizar al club.

Javi Balboa decía ayer que, hasta ahora, el Mundial está cargando de razones a Vinicius a la hora de renovar su contrato con el Madrid. Y estoy de acuerdo con él... y no lo estoy. Vini sería tan importante para el Real Madrid de Mourinho con un buen Mundial, como está sucediendo, o con uno malo. Y, además, un proyecto serio no depende de que un jugador marque un gol, cuatro o ninguno. Si el Real Madrid tiene un plan para Vini y ya se lo ha comunicado y, al margen de lo que suceda en el Mundial, de ese plan no se piensa apear, la cosa se pondrá fea. Pero ojo, no se pondrá fea para Vinicius, que tendrá muchas ofertas, sino para el Real Madrid. Y eso me daría mucha pena porque, insisto, no hay ahora mismo en el mundo otro futbolista como Vinicius Júnior.

Vini tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2027. Eso quiere decir que desde el próximo 1 de enero puede recibir ofertas de otros clubes y negociar con ellos sin problemas. Vinicius quiere seguir y me consta que el Real Madrid quiere que siga. Desde luego que la situación no es ideal, lo mejor para todos habría sido que este asunto hubiera estado resuelto hace tiempo, pero, y llegados a este punto, Vini debe ceder y el Real Madrid tiene que acercarse. Ceder y acercarse. Salvo, por supuesto, que el nuevo entrenador tenga otros planes en la cabeza y no cuente con el jugador. Aunque eso es difícil, la verdad, porque Mourinho sabe más que los ratones colorados y tiene ojos en la cara. Sólo se me viene a la cabeza el nombre de un entrenador de élite que no querría tener a Vinicius en su plantilla y ése, gracias a Dios, está fuera y muy lejos del Bernabéu.

El Mundial de Vini confirma lo que todos sabíamos, que es un futbolista único. Si Brasil avanza es inevitable que él destaque. Es el líder de la mejor selección del mundo, el Real Madrid de las selecciones. Y parece inevitable que, más pronto que tarde, gane el Balón de Oro que le robaron en su día. Este futbolista nació para jugar en el Real Madrid, nació para continuar jugando en el Real Madrid. Si se acaba marchando perderá más él que el club pero el club también quedará dañado. Así que... Florentino, ¡hágalo! Pronuncie las palabras mágicas: ¡Shazam! Porque, sinceramente, sería difícilmente comprensible en estos próximos cinco o seis años, un Real Madrid sin Vinicius.