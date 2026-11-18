¿A santo de qué viene decir ahora la verdad, Vini? ¿Por qué? ¿Y para qué? A nadie le interesa y nadie la quiere salvo para hacerle daño a quien la profiere. ¿La sinceridad? ¿En serio? ¿Sincero con 26 años? ¿Y siendo futbolista profesional de élite? Nadie te ha pedido que seas sincero, Vini, ni nadie te lo va a agradecer tampoco. ¿Vives en un mundo de mentiras, en un mundo de gente que finge y te decides, de repente, sin venir a cuento, a decir la verdad? No estábamos preparados, no nos lo esperábamos, nos pillaste a todos en fuera de juego. Y te equivocaste, Vini, te confundiste, no entendiste que tu público no quería la verdad, no la necesitaba. Fue un error de comunicación grave del que debieron advertirte aquellos que te rodean. Y no lo hicieron.

Probablemente nadie te dijo que ser tan sincero, que confesar tu verdad delante de millones de personas, te podría causar un daño irreparable. Alguno de tus empleados debió informarte de que decir la verdad de lo sucedido sólo podía empeorar tu situación. Debieron decirte que tu confesión no iba a enternecer a tus odiadores y que desnudarte así, delante de todos, admitiendo que quizás no te preparaste como es debido durante este verano porque eres joven y quieres disfrutar de la vida le iba a poner también las cosas muy difíciles a tus defensores. O sea, nos iba a poner las cosas muy difíciles, Vini.

Como era de esperar, periodistas con veinte y veinticinco años de carrera o más a sus espaldas y que ya lo han visto todo aunque no puedan contarlo se llevaron contigo las manos a la cabeza. Contigo, no con otros. Como si fueras el primer jugador de la historia que se haya pegado una juerga o haya llegado de las vacaciones con dos o tres kilos de más. No entendiste que aquel que iba a un estadio a llamarte "mono" o "negro hijo de puta" iba a añadir ahora lo de "gordo", o sea "mono gordo" o "gordo negro hijo de puta". Eso los antis de fuera, los que no son del Real Madrid, los antis de dentro no iban a dejar de ser antis por eso. Y a los madridistas que tenían y aún tienen fe en ti se lo estabas poniendo sencillamente imposible. De haberlo comunicado bien podrías haber empleado estos cinco goles con tu selección como palanca. Podrías haber dicho "he vuelto, ha pasado lo peor, volveréis a ver mi mejor versión", pero, por el contrario, confesaste lo peor, nombraste la bicha que no se puede nombrar, dijiste que habías salido durante tus vacaciones y que te habías pasado con la sal. Insisto, ¿para qué? No movilizaste ni un sólo voto del Partido Anti Vinicius y sembraste la duda entre aquellos electores que aún confiaban en tu recuperación. Decía el dramaturgo suizo Max Frisch que la verdad era el mejor camuflaje porque nadie la entendía. Nadie te ha entendido, Vini, absolutamente nadie. Habría sido mucho mejor seguir fingiendo, como por otro lado hacen todos.

"Jugada pasada", como dicen los americanos. Nadie te avisó de que ir por ahí diciendo la verdad podría acarrear consecuencias indeseadas pero ya está, a lo hecho pecho. Y hete aquí que ahora nos encontramos en otra situación, una que nadie habría querido de antemano. Hemos pasado de pantalla, como dicen ahora los chavales. Y, si me haces caso, yo te voy a decir lo que va a pasar a partir de este momento. Tú tienes que reducir tu círculo de acción a los muy cafeteros, o sea a los que siguen apoyándote a muerte y sin fisuras. No esperes un elogio de los Paco Rabadán de este mundo, ellos le marcan 3 goles a Singapur todos los fines de semana. Tampoco esperes de ellos un elogio si ganas un Mundial con Brasil, eso sólo le pasa a Mbappé si lo gana con Francia. Ni recurras al pasado: "Yo hice esto" o "yo hice aquello". Para ti el pasado no existe. Cuando estuvo aquí Scariolo entrenando al equipo de baloncesto sí valía, "hizo esto o hizo aquello", pero contigo no va a funcionar así. A ti se te va a exigir el hoy y no el ayer, y más aún después de que este lunes decidieras ser sincero.

Tu recuperación, Vini, se va a medir únicamente por los resultados con la camiseta del Real Madrid y en el estadio Santiago Bernabéu. Y muy probablemente tengas que demostrarlo saliendo desde el banquillo. Tendrás que jugar bien y, además, ser modélico en tu comportamiento porque, de lo contrario, irán a por ti. Y si van a por ti no va a haber en el mundo un agujero en el que puedas esconderte. Hoy el nuevo ídolo es tu compañero Diomande y tienes que esperar tu turno. Tú fuiste ídolo pero ya no lo eres. Pero el fútbol va tan rápido y la masa se olvida tan fácilmente de todo que un gol, un regate o una asistencia pueden cambiar radicalmente el guión. Como periodista alabo tu sinceridad. Como madridista me enfadó saber que no te tomaste en serio el fútbol durante tus vacaciones. Como admirador tuyo… simplemente no te entendí. Imagina, Vini, cómo tiene que estar el patio para que yo no consiga entender qué quisiste decir ayer. Tendrás que volver a ser lo que fuiste, o sea que tendrás que volver a ser aquella roca a la que no le afectaba que medio mundo se riera de ella. Y si te tapas los oídos y te centras en el fútbol y en desbordar al defensa… la cosa podrá cambiar. Pero, por favor, no vuelvas a decir la verdad, al menos no durante un tiempo. No necesitamos saberlo todo, preferimos vivir en la ignorancia. La ignorancia es confortable mientras que la verdad resulta dolorosa. En resumidas cuentas, Vini, calla y juega.