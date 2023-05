Vinícius, acosado en España y admirado en Europa

El viernes, bajando en el ascensor del hotel Zenit de Sevilla, me crucé con un matrimonio muy simpático de aficionados osasunistas. "No les puedo desear suerte mañana", les dije. "¿Es usted del Madrid?", me preguntó la señora. "Sí. Les deseo suerte, pero a partir del domingo". Mentí. Mentí por educación, pero mentí. No le deseo lo mejor a Osasuna, y ahora trataré de explicar (probablemente en vano) por qué. Lo que ha hecho el equipo de Jagoba Arrasate es de quitarse el sombrero, no se puede hacer más con menos. Es, sin lugar a dudas, digno del elogio deportivo. Pero Osasuna, quizás por miedo, puede que por costumbre, quién sabe si por comodidad, consiente que en su estadio haya un grupo de radicales, los denominados Indar Gorri, que campan a sus anchas y que el sábado posterior al viernes en el que yo coincidí con este amable matrimonio, desfiló por las calles de Sevilla, me dicen que muy cerca de la calle Don Remondo, donde hace 25 años ETA asesinara a Alberto Jiménez Becerril y a Ascensión García Ortiz, al lado de La Giralda, gritando "¡puta España, puta selección!" Osasuna parece un club amable, seguro que hay un montón de gente simpatiquísima y su proeza en la Liga y en la Copa es admirable pero la connivencia de su directiva con la violencia es inasumible y, por eso, yo no puedo desearles lo mejor.

No es cierto que el sábado en La Cartuja no se produjeran insultos al Rey y pitos al himno nacional. Esta vez hubo los tradicionales insultos, esos insultos que ya asumimos con desgana, y, ¡gran novedad!, también se produjeron aplausos: la afición de Osasuna insultó y la del Real Madrid aplaudió. Si, por ejemplo, a la final de Copa hubieran llegado Osasuna y Athletic sólo se habrían escuchado insultos. O Athletic y Real Sociedad. O Real Sociedad y Fútbol Club Barcelona. O Barça y Osasuna. O Real Sociedad y Athletic. El sábado, en La Cartuja, se oyeron vítores al Rey y aplausos al himno… porque había aficionados del Real Madrid, si no se habría producido el enésimo akelarre independentista en lo que la federación denomina la fiesta del fútbol español. Para mí, que soy español y madridista, el sábado hubo fiesta pero cuando se da la desgracia de que uno de los equipos anteriormente citados llegan a la final, cuando no directamente los dos, apago la tele. Y la apago porque me siento ultrajado y porque sé que este Estado de derecho con menos derechos para unos que para otros no me va a defender de la humillación. No me siento concernido por la Copa: triste pero real.

No es, por cierto, ni la primera ni la segunda vez que este ejército amateur de vándalos profiere insultos contra España y contra su Rey, que es el de todos nosotros. Insultan, la Liga de Tebas denuncia, el denunciado hace un avioncito de papel con la denuncia y, al domingo siguiente, se vuelve a insultar. Si, pongamos por caso, se insultara a Joe Biden nada más aterrizar en Madrid, probablemente alguien haría algo, pero Felipe VI es un objetivo más sencillo, como lo es el himno nacional. O Vinícius. En España Vini es un negro acosable. Nos llenamos la boca con la palabra igualdad o criticamos el racismo pero cuando a Vinícius le llaman mono es porque él se lo ha buscado. Como Felipe VI, que también se lo habrá buscado, digo yo. Cuando nuestro Rey sale de España es querido y admirado, lo mismo que cuando Vinicius juega en Europa, pero aquí dentro a uno se le injuria en la final de Copa y al otro se le buscan las cosquillas para que salte. Anoche Vinícius jugó Champions, el partido fue durísimo, épico por momentos, marcó un golazo y, al final, se abrazó con Walker, que fue su implacable marcador, y con Halaand. El sábado, en La Cartuja, le gritaron "¡muérete!" Y el árbitro no lo recogió en el acta porque, al parecer, no tiene que hacerlo. Pues muy bien. Nuestra Liga tiene un problema serio de credibilidad porque España tiene un problema serio de prestigio a nivel mundial, y lo tiene porque sus instituciones son incapaces de protegernos, por ejemplo, de los violentos del fútbol.

Iba a decir que me hace gracia escuchar a Zapatero contando esa milonga de que hemos vencido al terrorismo pero no, no me hace gracia, me da pena, me produce lástima. Hoy, y en portada, ABC cuenta que Bildu meterá en sus listas electorales a siete asesinos de ETA y a otros 37 condenados. Quién sabe si, entre esos siete criminales, habrá alguno de los que mataron al matrimonio Becerril hace un cuarto de siglo en la calle Don Remondo, la misma por la que hace 72 horas se paseó un ejército insultando a España: "¡Puta España, puta selección!" Puede que lo más académico desde el punto de vista periodístico habría sido que hoy hubiera dedicado este comentario al partidazo de ayer o, de nuevo, a la marcha de Messi a Arabia, pero tenía que decir lo que acabo de decir más que nada para no reventar. Académico sí, correcto no. Lo más correcto es denunciar lo que pasó el sábado. Dicho queda. Denunciado está. No servirá de nada.