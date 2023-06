Vinicius, Rousseau y un tuit del Golazo de Gol

Me ha llamado mucho la atención un tuit del programa El Golazo que decía lo siguiente: "Vinicius aplaza por vacaciones su declaración en el juicio por lo sucedido en Mestalla". ¿Lo sucedido? ¿Os referís a que desde la grada del campo del Valencia le llamaron mono, después de que trescientas personas lo hicieran antes en los aledaños del campo imitando los gestos de un orangután? ¿Es a eso a lo que os referís cuando decís "lo sucedido"? Porque lo sucedido fue exactamente eso, que un chico al que le habían llamado mono y negro hijo de puta en al menos diez de los diecinueve (si exceptuamos el Bernabéu) campos de Primera División se revolvió contra sus agresores. Sin ánimo de dar lecciones a nadie de nada, y menos aún de periodismo, yo siempre hago la misma prueba para saber si el titular de un artículo o de una noticia aclara lo sucedido o lo emborrona: ¿Lo entendería un extraterrestre? Pongamos por caso que ahora mismo aterrizara en Madrid un individuo procedente de Marte, ¿entendería lo que ha pasado leyendo ese tuit? Yo creo que no. Lo que leerían es que un señor que, al parecer, se llamaba Vinicius había sido citado por su señoría a un juicio por algo que había ocurrido en un sitio llamado Mestalla y que, como estaba de vacaciones, había preferido pasar de él.

Por partes. A nuestro amigo extraterrestre, pongamos que hablo de Gurb, habría que explicarle de entrada que el señor llamado Vinicius no había sido citado al juicio como acusado sino como testigo. Es probable que Gurb preguntara entonces "¿por qué?" y habría que explicarle todo lo sucedido: "Mira, Gurb, resulta que a este chaval, al que llevan haciendo la vida imposible desde que llegó a un sitio que se llama España, que es donde tú acabas de tomar tierra, llevan insultándole desde que llegó porque hay quien, en pleno siglo XXI, sigue pensando que las personas de un determinado color de piel son inferiores a otras. Le insultaron en el Camp Nou en noviembre de 2021 y el caso fue archivado por la Fiscalía de Odio de Barcelona; volvieron a hacerlo en marzo de 2022, en este caso en Soin Moix, el campo del Mallorca, y la Fiscalía de Baleares también archivó todo alegando que las expresiones y sonidos proferidos en el estadio no conllevaban la dimensión penal pública que se estaba postulando; volvieron a insultarle en el Metropolitano y la Fiscalía de Madrid volvió a archivarlos diciendo que llamarle mono o negro hijo de puta a Vinicius no constituía un delito contra la dignidad de la persona y, además, los insultos estaban enmarcados en un partido de máxima rivalidad; volvieron a insultarle en Valladolid y lo mismo, de nuevo en Soin Moix y lo mismo, en Pamplona e igual, en el Benito Villamarín y tres cuartos de lo mismo, otra vez en el Camp Nou y lo mismo y, cuando le llamaron mono en Mestalla, el chico se fue directamente a por quien le había insultado y se montó la mundial.

Conociendo al extraterrestre y contextualizado el tuit, es probable que repreguntara: "¿Y por qué no hacéis nada en España?", y entonces confieso que no sabría qué responderle. Leído el tuit sin la oportuna información daría toda la impresión de que nos encontráramos ante un peligrosísimo criminal que hubiera sido citado como acusado por un delito gravísimo y que, como es un chuleta, había preferido seguir tumbado en su hamaca. Y no, es justamente lo contrario: a un chaval de 22 años al que recibieron en nuestro fútbol pegándole un bocado en la oreja y por ser mordido se le amonestó con cartulina amarilla llevan insultándole impunemente durante más de un año sin que absolutamente nadie haga nada. Acaba la temporada, el acosado se coge vacaciones, se marcha a Miami, que está a 7.000 kilómetros, y una jueza le cita para declarar en pleno mes de junio y él alega que está muy lejos y fuera de Madrid.

Volvamos al tuit: "Vinicius aplaza por vacaciones", no. Vinicius, que es testigo y no acusado, eso es relevante, solicita aplazar su testimonio, que es algo que se hace muchas veces, porque está a 7.000 kilómetros, y la jueza, que está en este mundo, entiende que si al chico le han estado agrediendo desde hace meses sin que nadie haga nada no le va a hacer encima la jugarreta de obligarle a venir ahora para decir… ¿el qué exactamente? ¿Lo que ya sabemos todos? Vinicius no aplaza, aplaza su señoría, y no lo hace por estar de vacaciones sino porque está en Miami. Si Vinicius estuviera de vacaciones donde estoy yo ahora, en Guadarrama, ¿a alguien le queda alguna duda de que iría a los Juzgados? Vinicius no aplaza, no lo hace por estar de vacaciones, él es el agredido y no el criminal que le insultó y eso tan ambiguo de "lo sucedido" en Mestalla" es que le llamaron mono y negro hijo de puta. De haberlo escrito yo, Gurb se habría vuelto a su planeta con toda la información. Pero que conste que no creo en absoluto que lo hayan hecho con mala intención, ¿eh? No creo en esas cosas. Yo, como Rousseau, creo que el hombre es bueno por naturaleza.