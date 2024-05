Vinícius, un tigre nunca discute con un burro

Si a algo se ha habituado precisamente Vinícius desde que llegó a España es a tener que cohabitar con los odiadores, con los memes y con las burlas. A lo de los insultos racistas no se va a acostumbrar, entre otras cosas porque no debe y porque es un delito, pero lo demás es el pan suyo de cada día. Se levanta por la mañana, le insultan, se va a desayunar y se encuentra con doscientos memes, se viste y le hacen burla y se va a entrenar a Valdebebas. Y luego, en los partidos, marca cada vez más las diferencias. Porque, con 23 años, Vinícius ya ha anotado por ejemplo un gol que le ha valido a su equipo, el Real Madrid, una Copa de Europa. El 95 por ciento de los futbolistas profesionales no lo conseguirán jamás, él, que decían que era un paquete, lo logró con 21 años. Imagino que a estas alturas ya sabrá que nada de lo que consiga sobre un terreno de juego impedirá que se sigan burlando de él, así que supongo que se habrá acostumbrado a esas voces. Según va consiguiendo sus metas, los mediocres van fijándole otras, que él sin lugar a dudas superará. Primero era que no marcaba, ya marca. Después que no asistía, ya asiste. Luego que no ganaba, ya gana. Más tarde que nunca conseguiría una Champions, ya la consiguió. Eso sí, nunca dijeron que no corriera ni que fuera lento porque corre muchísimo y es más veloz que el rayo. Ahora el reto que sus odiadores le ponen a Vinícius es que aún no ha conquistado el Balón de Oro. Claro que cuando lo consiga, y está próximo a hacerlo, le dirán que no ha ganado los que ganaron en su día Messi o Cristiano.

Hoy, en un programa de la tele, preguntaban si Vinícius era el delantero total y uno de los tertulianos, muy del Atleti, decía que no. ¿Y por qué decía que no? Pues porque Vinícius no es un 9. Yo juraría que un delantero es aquel que juega en la delantera, independientemente de que lo haga en el centro de la delantera o por los extremos, pero para salir de dudas he acudido al Diccionario Espasa de términos deportivos de Recaredo Agulló: "Delantero: jugador que forma parte de la línea de ataque de un equipo". Puesto que Vinícius no es centrocampista y puede descartarse del todo que su demarcación sea la de defensa, aunque a veces defienda, y mucho menos la de portero, y pese a que su posición habitual no sea la de 9, convendremos entre todos que sí, que efectivamente Vinicius es un delantero... ¿total?... Pues está trabajando en ello, como diría Aznar, porque Vinícius, que empezó jugando como extremo izquierdo, se ha ido habituando poco a poco a atacar por el centro, como lo haría un 9 convencional. Y no hay más que ver el 0-1 ante el Bayern para darse cuenta de que, teniendo un buen pasador, y Toni Kroos parece bastante bueno, Vini puede hacer estragos también en esa posición.

Yo creo que el Balón de Oro está entre Harry Kane, Kylian Mbappé y Vinícius, y que el nombre del elegido dependerá mucho de quién gane la Champions y de cual sea su participación en la final. Kane, que sí es un 9, lleva 43 goles en 43 partidos y ha dado 11 asistencias, pero, hasta ahora, no ha ganado nunca ningún título, ni siquiera la Bundesliga que parecía del Bayern por herencia. Mbappé, que no es un 9 clásico, ha marcado 43 goles en 45 partidos y ha dado 10 asistencias y ya ha ganado la Ligue 1, aunque ésta es una Liga de chicle. Vinícius ha marcado 21 goles en 34 partidos y ha dado las mismas asistencias que Kane, 11, y aunque todavía no la ha ganado sí tiene ya empaquetada la Liga. Si Vinicius junior gana la Liga española y la Copa de Europa y sigue siendo el futbolista absolutamente decisivo que está siendo para su equipo en la máxima competición continental, será muy complicado explicar desde un punto de vista estrictamente futbolístico que no consiga su primer Balón de Oro. Claro que el último se lo dieron a Messi, algo realmente surrealista, y nadie tuvo que explicar o razonar nada. Pero si Vinícius consigue con el Madrid la Liga y la Champions todos sabremos, independientemente de lo que vote el establishment, que es el mejor del mundo, lo que por supuesto no impedirá que, cuando se levante al día siguiente por la mañana, tenga más memes que la noche anterior al acostarse. Pero un tigre nunca discute con un burro, ¿verdad?