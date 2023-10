Wonder Woman Hermoso

Tres horas después, tres, de que la selección española de fútbol femenino conquistase el Mundial, Jennifer Hermoso dijo textualmente lo que sigue en la Cadena Cope a propósito del beso de Luis Rubiales, y cito textualmente para no cometer errores: "A día de hoy todo va a estar mal visto por los ojos de quien lo mire y yo sólo puedo decir que ha sido el momento, de la fusión y del momento y que no hay nada más allá y que se va a quedar en una anécdota y ya está, que la gente si le quiere dar bombo se lo va a dar y quien no pues no, pero bueno… segurísimo que no va a ir a más". Y Juanma Castaño le dice, "un beso, pero en la mejilla, que no quiero líos". Y Hermoso responde, "¡en la mejilla o donde quieras!". Insisto, ya habían transcurrido tres horas desde que Luis Rubiales le había dado el beso a Jennifer Hermoso. Esta actitud jovial, festivalera, restándole importancia a todo lo que pasó, se compadece bastante mal con la declaración que la propia jugadora hizo ante la fiscal y ante su abogada el pasado 5 de septiembre.

Lo que Hermoso le dice a la fiscal que sucedió nada más recibir el beso del expresidente de la Federación, y que ayer se conoció gracias al programa Código 10, es literalmente esto: "En el momento de la euforia, el beso que ya empezó a hablarse un poco con la gracia, que en ningún momento me sentí cómoda porque al final era algo que había pasado conmigo y por mucho que yo intentara evadirme un poco para que no fuese un poco más serio para que todas ellas se preocuparan…" Es decir, por lo que yo entiendo no hubo shock por ningún lado. Ella, y siempre según su propio testimonio, que no el mío, se dio perfecta cuenta desde el primer momento de que el beso de Rubiales era algo gravísimo, era consciente de que se iba a armar, tuvo la templanza de disimular en el autobús para no amargar al resto de compañeras y, varias horas después, fingió, mintió por ejemplo en la entrevista con la Cadena Cope.

Si hay quien aún no tiene del todo claro por qué Jennifer Hermoso, en una actitud solidaria y yo me atrevería a decir que incluso patriótica, supo sobreponerse y bromear en el autobús, reír, celebrar por todo lo alto aún siendo plenamente consciente de que en España, en Europa y en el mundo iba a haber un antes y un después del beso de Rubiales, no hay más que acudir nuevamente a sus declaraciones, y otra vez cito textualmente: "En ese momento en el que estábamos en ese autobús yo estaba un poco más nerviosa, y yo sabía que esa situación había sido conmigo. En ningún momento hubiera podido consentir ponerme a llorar en una esquina para que todas, ¿qué pasa, qué pasa?, y romper ese momento, que no sabemos si va a volver a repetirse en nuestras vidas". Claro que si la fiscal teledirige tu respuesta, todo es más sencillo, ¿no?... Porque la respuesta de Hermoso es consecuencia de la pregunta de la fiscal, que es la siguiente: "¿Minimizó usted ese comportamiento o esa conducta para no empañar su éxito o el éxito suyo y de sus compañeras?", y, lógicamente, Hermoso responde "sí".

Desconozco si la labor de la fiscalía es esa, ¿eh?, a lo mejor sí. A lo mejor de lo que se trata es de consolidar el relato del testigo. Hombre, lo verdaderamente sorprendente habría sido que si la fiscal pinta a Hermoso como una heroína moderna que, dolida por el beso de Rubiales y a punto de echarse a llorar en el autobús, no sólo no lo hace sino que es capaz de reír, brindar, beber, bromear con su agresor como si nada y, tres horas después, mentir en una entrevista para Cope, Jennifer hubiera respondido que ella no estaba tratando de minimizar nada. Si la fiscal le pregunta a Hermoso, ¿es usted Superwoman?, lo normal es que diga lo que efectivamente dijo: "Yo soy". I am Superwoman. Decía que desconozco si el papel de la fiscalía, incluso bajo el yugo del sanchismo, es reconducir las declaraciones de los testigos, pero desde que ayer se filtró el testimonio de la jugadora he oído a varios abogados penalistas decir que en absoluto es esa su labor, más bien todo lo contrario. Es más, ha querido la casualidad que hoy, aunque él como investigado, haya tenido que declarar Jorge Vilda y, según me cuentan, la actitud de la fiscal ha sido con el ex seleccionador bastante menos amable que con Hermoso. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. ¿Y qué relato interesa al Gobierno que venda la fiscalía? Pues eso elevado al cuadrado.

Todo esto, naturalmente, y ya lo he dicho un millón de veces, nos lleva al callejón de la palabra de una contra la palabra de otros. Es lógico y natural que, en su declaración, Hermoso hablase de coacciones, y lo esperado era que hoy Vilda las negara, como así ha hecho. Pero, y vuelvo a recalcarlo otra vez, todo este episodio valleinclanesco no tiene nada que ver con el chantaje al que quince jugadoras sometieron a España en el mes de agosto de 2022, ésa es otra película distinta. A mí me parece que Hermoso no fingió en Cope, que en ese momento dijo exactamente lo que sentía, o sea que el asunto era anecdótico, y que luego la construyeron un relato pero no a su medida sino a la de Montero y Belarra. Con el paso del tiempo nos daremos cuenta de que, además de Rubiales, Vilda, Camps, etcétera, etcétera, en esta historia hubo otra persona utilizada, Jennifer Hermoso. Pero, por supuesto, lo que yo crea o deje de creer no importa, importan las pruebas y lo que diga el juez, que gracias a Dios todavía no depende de Sánchez. Todavía.