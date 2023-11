Xavi, la historia del Hombre Excusas

En la mayoría de las ocasiones sabemos que algo es bueno o es malo por puro contraste. Por ejemplo, sabemos que el jamón de pata negra está riquísimo porque otras comidas no lo están tanto, por ejemplo el chopped. Y sabemos que la selección de Brasil de 1970 jugaba extraordinariamente bien al fútbol porque otros equipos no lo hacen y son un tostón. Así, a vuelapluma, de los 78 partidos que el Barça ha jugado hasta la fecha en Liga con Xavi en el banquillo, 65 habrán sido muy malos, 10 normalitos y 3 buenos, de modo que ese equipo con ese entrenador lleva jugando de un modo muy mediocre casi, casi desde que aterrizó en el banquillo. Ya he aludido varias veces a una escena de una película que se llama Traffic en la que Michael Douglas, que acaba de ser nombrado fiscal antidroga, se reúne con su antecesor para pedirle consejo y éste le cuenta la historia de un director de la KGB que también le pide ayuda al hombre al que acaba de relevar en el puesto; resulta que el cesado le entrega dos sobres a su sustituto y le dice, "mire, cuando no aguante más la presión, lea la primera carta. Y cuando ya sea verdaderamente insoportable, lea la segunda". El director del KGB arranca su mandato sin problemas pero, más o menos al sexto mes, empiezan a arreciar las críticas, que acaban siendo insoportables. Y, entonces, abre el primer sobre y lee la carta: "Écheme a mí la culpa de todo". Y eso es lo que hace: "Es que esto estaba fatal, el anterior responsable del KGB era un desastre, me dejó esto hecho un erial…", y la táctica funciona durante un tiempo pero, al paso de los meses, vuelven contra él. Y, cuando ya no aguanta, abre el segundo sobre y lee la segunda carta: "Vaya usted escribiendo dos cartas".

A Xavi le pasa eso ahora mismo, está a punto de abrir el segundo sobre para leer la segunda carta. Ya le ha echado la culpa, que se sepa, a la calidad de la plantilla, al cesped, al sol, al horario, al rival, por supuesto a los árbitros… Salvo él, todo el mundo tiene la culpa. Pero el caso es que Xavi jamás habla de fútbol: unas veces es la intensidad, otras la concentración, otras la mentalidad… Parece más un psicólogo que un técnico. Frente al Rayo fue esto último, la mentalidad. Al Barcelona, que tiene mil millones de euros de presupuesto, le falló la mentalidad ante el Rayo Vallecano, que debe andar por los cuarenta millones. Pero, ¿qué argumentos futbolísticos tiene el Barça de Xavi más allá de hablar de la excelencia del Barça de Cruyff o de Guardiola? ¿A qué juega ese equipo? ¿Cuándo ha cambiado un partido Xavi desde el banquillo? ¿Alguien lo recuerda? ¿A qué jugadores ha hecho mejores? No se tiene referencia del entrenador Xavi Hernández pero sí de sus interpelaciones al fútbol de alta escuela que, según parece, debe practicar el equipo pero que en realidad nunca practica. Sabemos que este Barça juega muy mal porque se le vio jugar muy bien… pero con otros futbolistas.

Tú puedes llegar al Al-Sadd y venderle una milonga a tu vestuario porque eres Xavi Hernández. También puedes llegar al vestuario del Barça plagado de chavales y alguna estrella veterana y tratar de repetir la misma operación. Incluso puedes hacer lo que Xavi hizo el sábado en la rueda de prensa posterior al partido de Vallecas, recordar la Liga y la Supercopa de España ganadas la temporada anterior. Pero en el Barça, como en el Real Madrid, tienes que jugar bien y ganar, y el Barça juega mal y pierde o como mucho empata, y cuando gana lo hace a última hora. Y lo peor de todo, lo que va a acabar con Xavi, es que luego habla de excelencia y de fútbol total y de la ambición catalana. Si Xavi fuera humilde, si fuera crítico, si Xavi dijera lo que dijo Koeman, eso de "es lo que hay", si Xavi no mirara al resto de la humanidad por encima del hombro… incluso en esta situación Xavi sería digerible, pero Xavi se nos hace bola y también, al parecer, a sus propios jugadores. El experimento está a punto de salir rana. Salió con Guardiola. Incluso al Madrid con Zidane. Pero Xavi no. Xavi no es entrenador para el Barça sino para el Al-Saad. Allí sí le compran la moto de la excelencia de Cruyff y de Guardiola. Pero, ¿y la tuya, Xavi? ¿Y tu propia excelencia?