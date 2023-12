Xavi quiere vasallos en la sala de prensa

Xavi, si a mí alguien me dijera que soy el Mariano José de Larra del siglo XXI, yo pensaría que me estaba tomando el pelo. Cuando ese periodista al que hoy te has enfrentado te comparó con Alex Ferguson, Xavi, te estaba tomando el pelo. O, lo que sería aún peor para él, se lo estaba tomando a sí mismo. Yo creo que también te lo estaban tomando (al pelo me refiero) cuando te compararon con Guardiola. Ese día, el día que te compararon con Guardiola, en realidad te hicieron un flaco favor. A ti no te quería Laporta, a Guardiola sí. Y tú tienes lo malo de Guardiola, a saber su soberbia, su endiosamiento, esa forma de hablar despectivamente de los demás… También tienes lo bueno, que es su idea del fútbol. Y no es que a mí me gusten especialmente vuestras ideas, tampoco las futbolísticas, pero tener una idea acerca de algo siempre es bueno en la vida. Tienes sus ideas, pero no tienes sus jugadores. Fundamentalmente no tienes a Messi, que era el que marcaba la diferencia, pero es que luego no tienes a Iniesta, no tienes a Puyol, no tienes a Alves... Y no te tienes a ti mismo.

Tú no te tienes a ti, de forma que es casi imposible que juegues a lo que jugaba el Barça de Guardiola. Y eso forma parte del problema porque, al ser como eres un ortodoxo, pretendes hacernos creer a los demás que es posible que tu Barça juegue a lo mismo que jugaba el Barça de Guardiola pero con otros futbolistas totalmente distintos, que es como si John van’t Schip dijera que su Ajax de Amsterdam puede jugar a lo mismo que jugaban Cruyff, Neeskens, Rep o Krol pero con Taylor, Silvano Vos, Branco van den Boomen o Chuba Akpom. Si el mismísimo Cruyff regresara de su tumba y le sentaran en el banquillo del actual Ajax, acabaría diciendo algo parecido a lo que dijo el otro día Van der Vaart: "Es un equipo de mierda con jugadores de mierda". Tú no tienes ni muchísimo menos un equipo de mierda pero insistes en vender la moto de que con la idea basta, y no, no es suficiente con tener una idea, tienes que tener los jugadores que tú no tienes. Y como sigues vendiendo la milonga de la excelencia, del estilo, de la perfección y del ADN y sigues diciendo chorradas del tipo de "a nosotros no nos vale sólo con ganar sino que tenemos que jugar bien", pues la gente te ha pillado la matrícula, Xavi. Si hubieras sido honesto y humilde, si hubieras reconocido lo que en su día reconoció por ejemplo Koeman (aunque él con una plantilla aún peor que la tuya) hoy no estarías en el centro de la diana, pero como a la mediocridad respondes con excusas como el cesped, la hora, el sol, el rival, los árbitros y, ahora, el periodismo, el personal está harto.

Y hablando del periodismo. El otro día Lobo Carrasco dijo en El Chiringuito que había que sacar a Xavi del foco, y yo le expliqué a mi amigo Carrasco, que fue un gran futbolista pero que no es periodista aunque colabore con diferentes medios de comunicación, que el periodismo no está para eso. Aquí, en Madrid, por lo menos no. Yo, que soy muy madridista, he criticado a Zidane, a Cristiano, a Ramos, a Ancelotti… A eso le llamó también Lobo otro día desagradecimiento, pero yo le estoy agradecido a mis padres y no a Zidane. A Zidane le pedía que dirigiese bien al Madrid y a Ramos y a Cristiano que jugaran bien y no se creyeran por encima del escudo. El periodismo, Xavi, al menos el periodismo libre, no está para ponerte o quitarte del foco, ni tampoco para apoyarte. El periodismo libre está para ser crítico, para exigir y para ser justo.

Respeto, Xavi, la idea que tienes del fútbol. No la comparto pero la respeto. Pero tú tienes una idea muy alejada de lo que es el periodismo y eso es así probablemente porque sólo hayas vivido de cerca el periodismo deportivo de Barcelona. Al día siguiente de que estallara el mayor escándalo de la historia del deporte español, o sea el pago de 7’6 millones por parte del Barça a Negreira durante 17 años, en la portada de Mundo Deportivo podía leerse lo siguiente: "Duelo de Champions", a propósito del partido contra el United. Y en Sport, "Que sea una noche mágica". ¿Quieres más protección que esa, Xavi? Tú no quieres protección, tu quieres vasallaje. Quieres a vasallos en la sala de prensa, y eso es así porque estás acostumbrado a eso, es lo que llevas viviendo desde hace 25 años. Y no sólo eso, Xavi. Quieres vasallos y, además, los quieres del género idiota. Ni siquiera te vale un siervo inteligente sino que lo quieres imbécil. Quieres un siervo de esos que, cuando tú digas que has consensuado con Laporta y con Deco la convocatoria del partido contra el Amberes, responda "anda, qué bien, qué listo es Xavi". Y que cuando Deco diga que no ha habido consenso y que las convocatorias son cosa tuya y tú vuelvas a decir que la acordaste con Laporta y con Deco, responda "qué genio es Xavi". Eso no es apoyar, Xavi, eso es masajearte los pies con agua de rosas.

Sé digno. Respétate. Y si te obligan a hacer cosas que no quieres hacer, vete tú antes de que te echen. Porque te van a echar, Xavi. ¿Tienes una idea? Llévala a cabo. Tu problema es que sigues pensando como lo haría un futbolista y ya no lo eres. No eres jugador, eres entrenador. Antes de poner en su sitio al periodismo deportivo de Barcelona, colócate tú en el tuyo. Ellos ya no pueden hacer más de lo que llevan haciendo por el Barça desde los años 70. A estas horas siguen disfrazando, cuando no ocultando directamente, el pago de 7 millones al vicepresidente arbitral. ¿Qué más deben hacer? ¿Decir que ganasteis al Amberes? ¿O que jugáis bien al fútbol? Puede que ese día llegue, no lo descarto. Pero contra el Amberes perdisteis y jugando rematadamente mal. Como, por cierto, lleva haciendo tu Barça desde que llegaste. Lo demás son zarandajas.