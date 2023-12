Xavi, un entrenador en construcción

Xavi Hernández se ha convertido en algo así como el Willy Wonka de los memes, los hace de todos los colores y de todos los sabores. El entrenador del Barça tiene una fábrica de memes, y ahí tiene todo el día atareados y para arriba y para abajo a sus Oompa Loompas. La última ocurrencia de Xavi ha sido decir tras el 2-4 de ayer ante el Girona que perdió el partido por detalles (sí, eso es cierto, lo perdió en concreto por dos detalles a cuatro) y que su equipo aún está en construcción. No es de extrañar que el Willy Wonka culé haya puesto a carburar de nuevo el ingenio español, que es mucho, y ya se haya convertido en tendencia la comparativa entre la finalización de la Sagrada Familia, que se prevé para 2033, y el Barça de Xavi. Pero no es que su Barça esté en construcción como asegura, no, es que él está por acabar como entrenador, le falta un día o una marea, como dicen por ahí, no está terminado y nadie se atreve a asegurar para cuando lo terminarán. En una escena de El tormento y el éxtasis, Julio II, a quien interpreta Rex Harrison, pasa por debajo de Miguel Ángel, a quien da vida Charlton Heston, mientras éste pinta la Capilla Sixtina recostado de mala manera sobre un andamio que él mismo ha levantado. Al papa, que va a dar la misa, le cae una gota de pintura roja; mira hacia arriba, ve a Miguel Ángel y le pregunta: "¿Cuándo terminarás?"; y Miguel Ángel responde: "Cuando lo acabe". ¿Cuándo acabará Xavi su Barça? Cuando lo termine. ¿Habrán acabado entretanto La Sagrada Familia? Es muy probable.

Pero ya digo que el que está por acabar es él. Michel le pegó ayer un baño de repercusión internacional; de hecho, su contundente victoria ante el Barça ha situado aún más si cabe al Girona en el mapa del fútbol mundial. Y lo hizo con un presupuesto de 55 millones de euros y jugando siempre al ataque: cuando marcó el 0-1 buscó el 0-2; empató a uno el Barça y fue a por el 1-2, marcó el 1-3 y fue a por el cuarto, acortó distancias el equipo de Xavi y fue a por el 2-4, y si hubiera habido tiempo no me cabe la menor duda de que habría ido a por la manita. El Girona desnudó totalmente a un equipo que, a los Lewandowski, Araújo, Koundé, Gavi, Pedri o De Jong, este año ha sumado a Cancelo, Joao Félix y Gündogan. Sólo Lewandowski va a cobrar en sus cuatro años de contrato el valor total del presupuesto del Girona. Únicamente hay un entrenador del Barcelona que tenga peores números que Xavi en los últimos quince años y ése es Ronald Koeman, pero Koeman no tenía ni por asomo la plantilla que tiene hoy Xavi y, además, reconoció que el camino iba a ser duro. Xavi no, Xavi pierde ante el Girona y habla de detalles, hace el ridículo en Champions y habla de la excelencia catalana, pierde con el Madrid en casa y dice que han merecido ganar. Porque, y esa es otra, el Barça de Xavi siempre merece ganar. Si, como la temporada pasada, conquista una Liga al 1-0 y jugando rematadamente mal al fútbol, es porque se está adaptando. Y, si no, se está construyendo. O, de lo contrario, está a punto de acabar, no le queda nada, una mano de pintura, colocar aquella puerta, un grifo, un dintel, una alfombra…

Pero Xavi no es Guardiola y su casa es una ruina. No es Guardiola porque no lo es pero tampoco lo es porque no tiene los jugadores que tenía Guardiola. Xavi no se tiene a sí mismo, ni tiene a Iniesta. Y, sobre todo, Xavi no tiene a Messi. Messi le solucionaba un montón de partidos a Guardiola pero Xavi no lo tiene. Xavi tiene a Pedri, tiene a Gavi, tiene a Fermín, tiene a Balde, a Lamal, tiene a Guiu. Xavi tiene a La Masía, que es lo mejor del mundo pero que, cuando las patatas queman (como decía Héctor del Mar), no juega. Y en Barcelona existe la convicción de que, cambiando un entrenador por otro, el Barça de Xavi jugaría como el Girona de Míchel y el Girona de Míchel lo haría como el Barça de Xavi. Milei dijo ayer eso de "¡no hay plata!" Cuando Laporta diga "¡no tenemos entrenador!"... igual es demasiado tarde. Y Laporta tiene que ver con el presidente de Argentina lo mismo que yo con Edy Tavares.