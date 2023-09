Y del es-per-pen-to al cir-co

Ayer leí en el diario As un artículo de Lucía Taboada sobre la (en mi opinión) esperpéntica situación que se vive desde hace varias semanas en el fútbol femenino. Y me resultó clarificador, lo reconozco. Imagino que Lucía no se acerca al fútbol femenino por primera vez, lleva toda su vida viendo fútbol femenino y está al tanto de lo que sucede ahí dentro, de modo que doy por bueno lo que ella dice. En su artículo, por cierto brillante, que titula irónicamente "Niñatas", dice textualmente lo que sigue: "Lo curioso de esta ofensiva es que probablemente muchos de los que hoy califican a las jugadoras como ‘niñatas’ criticaron en algún momento a la federación de fútbol. Probablemente muchos conservarán algún tuit en su historial increpando a Luis Rubiales o valorando negativamente alguna corruptela federativa. Algunos habrán escrito que lo de Piqué con Rubiales fue una vergüenza, que habría que construir la federación desde cero"… A ver si lo entiendo: ¿Lucía sugiere que si hace un año quince futbolistas dijeron "no" a la selección fue porque Rubiales negoció con Piqué llevarse la Supercopa de España a Arabia? Bueno, esta debe ser la enésima versión del entorno de las jugadoras acerca de su negativa a ser convocadas.

Ahora, según parece, quieren que el departamento de marketing se vaya a la calle, dejando a trabajadores en el paro, porque Rubiales negoció con Piqué. Yo lo critiqué aquí… pero no hay testimonio de que lo hiciera ninguna de las chantajistas. Yo critiqué aquí a Rubiales por llevarse la Supercopa a Arabia, país en el que se trata a la mujer como si de un mueble se tratara, pero no vi que las futbolistas se significaran públicamente por ello o fueran críticas. Yo critiqué la fiesta de Salobreña a la que, por cierto, el tío de Rubiales dice que asistieron crías de dieciocho años. No me consta que Ona Batlle, Mapi León o Alexia Putellas mostraran su rechazo por aquella situación, sinceramente no lo recuerdo. Puede que sí dijeran algo pero no me consta. En mi opinión es perfectamente compatible y posible llevar cuatro años largos criticando la gestión de Rubiales, como sucede aquí, y no comprender absolutamente nada de lo que pretenden estas jugadoras de fútbol. Yo tenía entendido que las treinta y nueve jugadoras que dijeron no sentirse seguras en la federación lo hicieron por el beso en los labios de Rubiales a Hermoso, ahora Lucía Taboada dice que fue por la negociación con Piqué para llevarse la Supercopa a Arabia. ¿Por eso dicen no sentirse seguras? Lo tenían fácil, haber seguido la senda de Ana Muñoz, que simplemente dijo adiós y se fue. Haberos ido entonces, yo os hubiera aplaudido.

El viernes pidieron la dimisión de todo Blas y ayer, en El Español, Jorge Calabrés decía que directivos y empleados de la Federación iban a querellarse por coacciones y por calumnias contra las treinta y nueve chantajistas, que es, por cierto, lo que yo haría si fuera Jorge Vilda, de quién aún desconocemos por qué fue destituído. ¿Qué es lo que estas jugadoras están deslizando? Pues que La Ciudad del Fútbol es un nido de peligrosos machistas. Y seguro que ahí habrá, como desgraciadamente sigue habiendo en todos sitios, hombres con comportamientos machistas, pero yo conozco a muchas personas ahí dentro que son muy buena gente. No se puede acusar indiscriminadamente, no se puede exigir que se eche a alguien de su trabajo por el artículo 33. Y eso es lo que, en su respuesta, pidió la Federación: "Oiga, concréteme usted quién tuvo qué comportamiento y en qué momento para que yo pueda tomar las medidas oportunas". Pues hasta hoy. ¡Qué extraordinario servicio habrían hecho las veintitrés campeonas del mundo a las mujeres españolas si hubieran prestado su imagen para una campaña en contra de la ley del sí es sí que ha liberado abusadores sexuales y excarcelado violadores! A esa también llegaron tarde. Paciencia. Todo se andará.

Lo de Rocha garantizando un "entorno seguro" a las jugadoras es de traca. Pero, ¿qué pasa ahí dentro? ¿Eso que es? ¿Es la prisión Delfin Negro de Oremburgo? ¿O Gitamara en Ruanda? Ya por simple curiosidad, ¿qué hacen ahí? ¿Por qué se les tiene que garantizar su seguridad? ¿Hay mirones? ¿Alguien se ha colado en los cuartos de baño? Si la propia Federación le dice a las chantajistas que van a garantizarles un entorno seguro es porque eso debe ser la prisión de Antanimora, ¿no? Esto es muy fácil: "Quiero que echen ustedes a Juan Pérez porque hizo esto en presencia de estas personas". Se le pregunta a Pérez y o bien Pérez reconoce los hechos y se va a la calle o no los reconoce y vamos a los juzgados. Porque, querida Boquete, Pérez, como tú, y aunque te sorprenda, también tiene derechos individuales recogidos en la Constitución.

Lo de hoy ya ha sido un festival del humor. Lo de Tomé diciendo que aplaudió cuando no aplaudió y convocando a quince campeonas del mundo, diecinueve de las firmantes del comunicado y cuatro de las quince que no llegaron a volver, es de película de los hermanos Marx. A las cinco y media, la suiza Ana Crnogorcevic, jugadora del Atlético de Madrid, tildaba la lista de "locura": "¿Cómo puedes amenazar así a tus propias jugadoras? Esto es muy irrespetuoso. No permiten que tomen sus propias decisiones", decía. Convocándolas, y a la espera de que mañana se presenten o no lo hagan, la Federación enfrenta a Tomé con su propia realidad como seleccionadora, que no es otra que la de rehén de los directivos. Y ahora llega el tiempo de las valientes: ¿Irán? ¿No lo harán? De no hacerlo, y según el artículo 104 de la Ley del Deporte, podrían quedar inhabilitadas durante un tiempo de entre dos y quince años y ser multadas con entre tres mil y treinta mil euros. Por otro lado, ¿qué debería haber hecho Tomé, no llamar a las mejores? ¿Y a la espera de qué, de que les garanticen un entorno seguro? ¿Y eso en qué consiste? Ni ellas lo saben. Y, si lo saben, se lo callan. El primer día dije chan-ta-jis-tas, el segundo es-per-pen-to, hoy digo que esto es un cir-co. ¿Os queríais cargar el fútbol femenino? Pues hala, dicho y hecho, ahí lo tenéis.