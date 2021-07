Y si Messi quiere tanto al Barça, que juegue gratis como Ramos en el Madrid

En la jerga política, la expresión ‘tonto útil’ fue usada para describir a los simpatizantes que la Unión Soviética tenía repartidos por los países occidentales. Esto implicaba que, aunque el tonto en cuestión se pensaba que era importantísimo para el devenir del régimen comunista y la URSS no podría sobrevivir sin su intervención, que era crucial, en el fondo los máximos dirigentes soviéticos le trataban con desdén, mirándolo por encima del hombro y como si fuera un microbio, que es lo que era realmente, por supuesto. El tonto útil era esencialmente tonto puesto que nadie comprendía cómo era posible que un ciudadano francés, italiano o alemán, que podía disfrutar de su libertad, defendía una ideología que la ahogaba, que oprimía esa libertad y que era causante de tantos muertos, pero era también útil para la propaganda comunista, feliz y dichosa precisamente de que hubiera alguien que defendiera algo que tenía tan poco sentido. Luego la expresión "tonto útil" se ha extendido a otros terrenos de la vida, a casi todos en realidad, y cuando ves a alguien que defiende con mucho ardor algo que ni le va ni le viene y que, además, beneficia a otro más grande que él, en seguida le aplicas el término.

Hoy, y dejando por supuesto a un lado todas las connotaciones políticas que ahora no vienen al caso, Ángel Torres, presidente del Getafe, ha impartido un máster universitario oficial y concertado sobre el concepto del tonto útil. Porque no se puede tener tan poco entendimiento o inteligencia ni ser tan aparentemente ingenuo como el presidente de un club humilde como el Getafe y, al mismo tiempo, resultar tan provechoso, tan beneficioso, para uno de los clubes de fútbol más poderosos del mundo y que, si se encuentra en situación de bancarrota, es justamente por hacer las cosas rematadamente mal y no ajustarse a los criterios de estabilidad y rigor contable que los 42 clubes de Primera y Segunda División se han impuesto. ¿Cómo que la Liga no se puede permitir que Messi se vaya este año, señor Torres? ¿Y si resulta que el Barcelona, que no debe 1.200 millones de euros por hacer precisamente las cosas bien, no le puede pagar lo que pide? ¿La Liga no se lo puede permitir? ¿No se pudo permitir la Liga que se fuera Cristiano?

¿Por qué cree usted que Sevilla y Tottenham han llegado a un acuerdo para que Bryan Gil se vaya a la Premier y Lamela venga a la Liga? ¿Sabe lo que gana el Sevilla con esa operación? Gana 25 millones. ¿Y sabe usted por qué los necesita? Pues el Sevilla necesita esos 25 millones de euros para cumplir precisamente con el fair play financiero ¿Por qué cree usted que el Real Madrid ha llegado a un acuerdo con el United por Varane? El Madrid podría disfrutar tranquilamente de Varane, que es mejor defensa que Militao, un año más y luego dejarlo ir libre, pero como necesita el dinero para cuadrar las cuentas y, de paso, para liberar masa salarial, prefiere cerrar ahora la operación, precipitarla en realidad, con el consiguiente beneficio económico y, en mi opinión, el correspondiente perjuicio deportivo ¿Podrá fichar el Madrid otro central como Varane? Muy complicado ¿Sabe usted por qué el Real Madrid ha tenido que dejar ir a Sergio Ramos? Pues ha tenido que dejar ir a Ramos para no acabar como el Fútbol Club Barcelona. Pues bien: para mí, conceptualmente hablando, Bryan Gil, Varane y Ramos son exactamente iguales que Messi. Y si alguien defiende que no lo son, se acabó la Liga.

Luego, y con todo el respeto del mundo al presidente del Getafe por supuesto, Torres dice una auténtica patochada: ¿Cómo es eso de que la Liga tiene que levantar la mano? ¿Sólo con el Barcelona o también con el resto? ¿Y cómo es eso de que la Liga está en ese camino? ¿En qué camino está la Liga? ¿La Liga está en el camino de exigirle a 41 clubes rigor económico y ajuste contable y al otro club restante permitirle que se salte de nuevo las normas? ¿Cómo es eso de que la Liga va a ser flexible? ¿Flexible desde cuándo? Lo digo, más que nada, porque el Real Madrid, por ejemplo, ya ha tenido que dejar ir a Ramos porque no podía ofrecerle lo que le ha dado el Paris Saint Germain y está a punto de tener que dejar escapar a Varane. Con el Madrid esa flexibilidad llega tarde, es una flexibilidad poco flexible. Luego dice Torres que él hará lo que haga falta para que siga Messi porque jugadores como él y Cristiano no se pueden ir nunca. Ya, ya, pero Cristiano se fue hace 3 años y cuando eso pasó usted no dijo esta boca es mía. ¿Y cómo es eso de que todos salen perjudicados si se va Messi? Saldrá perjudicado el Barça, ¿no? Y desde hoy sabemos que también sale perjudicado el Getafe.

Decía Montesquieu que la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. En el momento que la Liga se salte a la torera sus propias normas para hacer una excepción por un jugador determinado con un club concreto, la Liga de Fútbol Profesional estará sencillamente muerta. Descanse en paz la Liga. Requiescat in pace. Se acabó lo que se daba. Fue bonito mientras duró. Y si Tebas, tal y como sugiere Torres, está trabajando en tratar a un club de un modo distinto a como trata al resto, el escándalo puede ser mundial. Messi, y lo vuelvo a repetir aquí, no es una cuestión de Estado sino un problema laboral privado que deberá resolver (o no) la empresa con su trabajador. Ese problema es infinitamente mayor que el que, pandemia incluida, pueden tener otros clubes que sí han sido rigurosos, porque el Fútbol Club Barcelona lleva diez años acudiendo al mercado para pagar cantidades de dinero desorbitadas por jugadores que no lo valían de ningún modo. Hoy el Barça paga su mala gestión, pero Torres quiere que la abone el resto. Si tanto le molesta a Ángel Torres que se vaya Messi, que el Getafe colabore. Que lo haga poniendo dinero y que no incluya a los demás. Y si Tebas rompe la baraja supongo que todo esto acabará finalmente en los Tribunales. Más Montesquieu y menos Ángel Torres. Y menos gastarse el dinero que uno no tiene. Y si Messi quiere tanto al Barcelona, que juegue gratis como Ramos en el Madrid. Ah, no, perdón, que aquello era sólo una forma de hablar.