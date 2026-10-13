Yo he visto al hombre que cuadruplicó los ingresos de Negreira hablando de la mala imagen del Madrid

¿Os acordáis de aquel monólogo del replicante Roy Batty en la película Blade Runner?... ¿Eso de "Yo he visto cosas que vosotros no creeríais, naves de ataque en llamas más allá de Orión, y etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues yo he visto a Joan Laporta hablándole al Real Madrid de valores y de fair play Sí, sí, Laporta, Joan Laporta, el presidente del Barça. Lo he visto yo con estos ojitos verdes que me dio Dios, no me lo ha tenido que contar nadie. Y hombre, ver a Laporta hablándole a alguien de fair play deja a la altura del betún sinceramente a Roy Batty, que decía que había visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Al lado de ver cómo Laporta hablaba de valores, de imagen y de fair play, lo de Orión es Segunda Federación, lo digo en serio. Únicamente supera a Laporta ver a la PSOE diciendo que la derecha no propone nada: claro que propone, por supuesto que propone. Propone, por ejemplo, no colocar a prostitutas en puestos de trabajo de la administración pública, sin que vayan a trabajar y con el dinero de todos nosotros, eso propone. Pues esto es lo mismo. No sólo no se esconden en la PSOE sino que van y dan mítines a cara descubierta. Y en el caso de Laporta lo mismo: el tío no sólo no se hace la cirugía estética para cambiarse de cara y que la gente no le reconozca por la calle… ¡sino que habla de la imagen del Real Madrid!

Yo creo que se nos está yendo un poco de las manos, ¿no? O sea: José María Enríquez Negreira, que era el hombre que decidía los ascensos y los descensos de los árbitros, con el consiguiente perjuicio o beneficio económico para los afectados, y que dijo en su declaración ante Hacienda que él entendía que cobraba por asegurar la neutralidad, ingresó del Barça 145.000 euros en la temporada 2003-2004 y, de repente, sin saber por qué sí o por qué no, el club catalán pasó a pagarle 573.000 euros, o sea 428.000 euros más. Pero, ¿a que no sabéis lo mejor de todo? Lo mejor de todo es que la persona que pasó a cuadruplicar los ingresos de Negreira fue Joan Laporta, el mismo que el otro día le decía al Real Madrid que su imagen estaba por los suelos. ¡Hay que tenerla de acero!

La última factura que el Barça le pagó a Negreira fue en 2018 y cuando dejó de estar en el Comité Técnico de Árbitros, el club prescindió de sus servicios no se sabe bien por qué. DASNIL 95, la empresa de Negreira, redujo entonces su facturación hasta los 7.384 euros anuales en el ejercicio de 2019, pasando después a estar inactiva y sin facturar hasta su cierre definitivo. O sea, mientras Negreira (que según los tamborileros del arbitraje español era un doble cero a la izquierda) estuvo en el CTA decidiendo ascensos y descensos, ingresó 145.000 euros anuales, luego con Laporta pasó a cobrar 573.000 y después, cuando abandonó su cargo y el Barça le cerró el grifo, pasó a facturar 7.384 euros, DASNIL, dejó de estar activa y acabó cerrando. ¡Y el hombre que multiplicó por 4 la facturación de Negreira hablaba el otro día de la imagen ofrecida por el Real Madrid!

En algo sí tenía, sin embargo, razón Joan Laporta: el Real Madrid está solo. Como siempre. Siempre ha estado solo el Real Madrid. Durante el franquismo, por ejemplo, el club más beneficiado por la dictadura fue el Fútbol Club Barcelona, al que se rescató económicamente para que no desapareciera. Y ahora, con la democracia, está pasando lo mismo y el Real Madrid vuelve a estar solo. Pero, al menos, cuando llega la hora de votar por ejemplo en la Liga de Fútbol Profesional, todo el mundo sabe con antelación el sentido del voto de José Ángel Sánchez: contra Tebas. El de Ángel Torres, presidente del Getafe, desconozco cual será pero lo más probable es que lo haga a favor de don Javier, y eso a pesar de que la Liga está impidiéndole a su club que fiche a Carvajal y el Consejo Superior de Deportes no está velando por el derecho al trabajo que tiene Dani como cualquier otro ciudadano español. Con Olmo sí se dio prisa el CSD, o sea el Gobierno de Sánchez, pero no se sabe bien por qué el Getafe no es para ellos tan importante. Y es que, aunque aún no se haya dado cuenta de ello, Torres y su Getafe están tan solos como el Real Madrid, el único que tiene toda la compañía del mundo sigue siendo desde 1936 el Fútbol Club Barcelona.

Leía a Simón Escudero en el As un artículo titulado "Humillación para el City" en el que este periodista recordaba el infierno que le espera al Manchester cuando viaje fuera del Etihad. Le preguntaron a Maresca y dijo que tenían que acostumbrarse a ese ambiente hostil fuera de casa hasta que se conociera el alcance exacto de su sanción. Pero, claro, Inglaterra es un país serio y no como España. En la Premier es el City el que está solo mientras que aquí el que está solo es el Real Madrid y todo porque se ha atrevido a denunciar el mayor escándalo de la historia del deporte español. En Inglaterra se avergüenzan y asumen, por ahora, el bochorno y el juicio moral popular, pero aquí no, aquí el que debe avergonzarse, según parece, es el perjudicado mientras que los que pagaron sacan pecho y sueltan mítines sobre moralidad y buenas costumbres que son aplaudidos por la prensa amaestrada. ¿Que el Real Madrid está solo? Posiblemente. Pero al menos es libre mientras que el resto no lo es. Uno solo y libre y los otros acompañados pero presos, atados. Parece una paradoja pero no lo es. La libertad que tienen los clubes españoles es como máximo de 2 metros. Me he informado, ¿eh?, no lo digo al azar. Es la distancia máxima recomendable para las correas para perros de gran tamaño. También las hay extensibles pero esas no son aconsejables para zonas urbanas.