Yo no vengo aquí a tocarle el bombo a Luis Enrique

Siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que sólo al periodista deportivo madridista se le tilde de bufandero. Quiero decir que en Radio Parderrubias, por poner un ejemplo, puedes mostrar tu afinidad con el equipo del pueblo sin que nadie te diga que eres un periodista de bufanda, pero si resulta que vives en Madrid y eres del Real Madrid, entonces pasas a ser un bufandero. Es más, en Radio Barcelona, Radio Valencia, Radio Sevilla o Radio Bilbao puedes ser (e incluso se ve bien) del Barça, del Valencia, del Sevilla o del Athletic sin que nadie te mire por encima del hombro, pero en Madrid, y si eres del Madrid, eres un periodista de bufanda. Y, afinando aún más, si en Madrid eres del Atleti, o sea un perioatlético, eso se verá bien, pero no se verá bien si eres del Madrid. ¿Por qué? Y luego acontece un fenómeno que yo calificaría de paranormal y es que, cuando juega la selección española de fútbol, a la que ahora se denomina La Roja, imagino que en homenaje a La Pasionaria, cuando España participa en una Eurocopa o en un Mundial o en uno de esos torneos de chichinabo que la FIFA se ha inventado para reventar la caja de caudales, entonces sí puedes sacar durante un mes y sin rubor la bufanda y el bombo y hacerle la competencia al bueno de Manolo.

Vamos a ver: o eres periodista de bufanda siempre y no sólo cuando tienes cierta predilección por el Real Madrid o no lo eres nunca. Y si lo eres, o sea si efectivamente eres periodista de bufanda porque apoyas a uno u otro equipo, lo serás también si aparcas tu sentido crítico durante, por ejemplo, un Mundial por el simple hecho de que compartes nacionalidad con 26 de los intervinientes, ¿no? Pues no: si, durante por ejemplo un Mundial, a ti se te ocurre criticar algo que no te gusta de la convocatoria o del seleccionador, o incluso el juego del equipo nacional, también pasas a ser inmediatamente un enemigo del pueblo, un elemento peligroso, un apátrida, un afrancesado o, lo que es peor, un odiador, un hater. Pues bien: yo no he venido aquí a tocarle el bombo a Luis Enrique.

En mi sector, que es el del periodismo deportivo, los hay que van con España de corazón, porque se sienten españoles y porque quieren sinceramente que a nuestra selección le vaya bien, pero esos son los menos, creo yo. Porque, desde tiempos inmemoriales, a la selección española de fútbol siempre se la ha utilizado contra alguien. Hoy, y esto lo tengo tan claro como que es martes 15 de noviembre de 2022, si a España acaba yéndole bien en el Mundial, ese éxito se empleará contra los críticos de Luis Enrique y también contra los madridistas. Y si estoy seguro de eso es porque ya he vivido situaciones parecidas, por ejemplo con Clemente o, incluso, con Luis Aragonés. El éxito de Luis se utilizó quirúrgicamente contra aquellos que creíamos en ese momento, y aún creemos, que la ausencia de Raúl no había sido bien explicada y que había sido adoptada por motivos exclusivamente extradeportivos.

También sucede que de los éxitos deportivos de la selección que debiera ser aparentemente de todos se apropian unos cuantos. Por ejemplo, del Mundial de 2010. Aquel Mundial lo ganaron Piqué, Iniesta, Puyol, Xavi, Busquets y Pedrito. Iba tan sobrada España que salía sólo con seis jugadores al campo. Seis contra once. Ese Mundial lo ganaron sólo los jugadores del Barça y con el estilo del Barça. Casillas no tuvo nada que ver. Villa tampoco. Torres no estuvo. Ni Ramos. Ni Llorente. Ni Silva. De Arbeloa ni hablamos, Álvaro nunca fue internacional. Ese Mundial se empleó, y aún sigue empleándose, contra quienes no eran culés. Y si hoy, de repente, a los culés se les ha dilatado la vena patriótica es por el único motivo de que al frente de la selección hay un antimadridista y porque la mayoría de jugadores convocados son del Barça. También me hacen mucha gracia aquellos que dicen que hay que dejar a un lado la camiseta de éste o aquel club para, a renglón inmediatamente seguido, recordarte que el Mundial es del Barcelona, que Luis Enrique es culé y que el Barça aporta más jugadores a la selección que cualquier otro equipo. Repito: yo no he venido aquí a tocarle el bombo a Luis Enrique.

Por penúltimo, esto de lo que ahora se sorprenden los más jóvenes, o sea la crítica hacia el seleccionador, lleva siendo un lugar común desde que yo me dedico al periodismo. Es más, Luis Enrique, que en junio tenía los peores números de un seleccionador en los últimos 40 años, en concreto desde Miguel Muñoz, es un privilegiado. Quienes se sorprenden con el nivel de crítica hacia Luis Enrique no conocieron la etapa del propio Muñoz o de Santamaría, Suárez, Miera o por supuesto Clemente. El elogio desmedido hacia un seleccionador que, con los números en la mano, no ha hecho hasta ahora absolutamente nada de especial provecho, puede deberse a un doble motivo: que, ahora que llega Navidad, se espere un jamón federativo o que, arrastrando por él la lengua por el suelo, se pretenda establecer una vez más un cordón sanitario alrededor de los críticos, o sea de los periodistas que no somos de bufanda. Pero, y con esto acabo, insisto una vez más: yo no vengo aquí a tocarle el bombo a Luis Enrique.