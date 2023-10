Yo sí sé la respuesta, Alvarito Morata...

Viendo el homenaje que ayer le rindió el Palacio de los Deportes (yo sigo llamándolo así) a Luka Doncic, llegas a la conclusión de que el cariño te lo ganas a pulso y que no depende tanto de los años que estés en un sitio sino de cómo los emplees. Doncic estuvo sólo, entre comillas, cuatro temporadas en el primer equipo del Real Madrid pero el recibimiento que anoche le dieron los madridistas al jugador esloveno es el que podría haber recibido perfectamente uno que se hubiera tirado ahí al menos tres lustros. Es más, viendo el partido contra los Mavericks y todo lo que sucedió antes y después, es como si Luka nunca se hubiera ido, como si siguiera aquí, como si no hubiera decidido hace la friolera de cinco años emprender la aventura de la NBA. En Dallas lleva un año más de los que estuvo en el Real pero si, de repente, Doncic decidiera regresar aquí, la gente llegaría a la conclusión de que nunca se había marchado. Ese cariño no se lo ganó Doncic sólo con su juego, que es extraordinario, sino con su amor y su lealtad al club deportivo que le convirtió en el jugador que es hoy y que le formó también como persona. Es como si, en el fondo, Luka estuviera cedido a Dallas Mavericks a la espera de su regreso a casa.

Y, en sentido contrario, uno puede tirarse un montón de años en un sitio y no dejar ninguna huella y ser un doble cero a la izquierda. Y no me estoy refiriendo al aspecto deportivo o no sólo a él. Por ejemplo, en cuatro años en el Madrid Steve McManaman marcó catorce goles, una media de tres goles y medio por temporada, y, sin embargo, seguro que si hoy le preguntas a cualquier madridista que le viera jugar te dirá que guarda muy buen recuerdo de él. Steve llegaba de otro grande, el Liverpool, donde permaneció casi diez años, pero aquí siempre se mostró feliz y agradecido e incluso contribuyó de forma decisiva a ganar una Copa de Europa. Es bastante más difícil, por no decir que imposible, que la afición, cualquier afición y no sólo la madridista, tenga un mal recuerdo de un jugador salido de su cantera. Quiero decir con esto que si mañana van a ver un partido al Bernabéu Negredo, Portillo, Sarabia o Reguilón, estoy casi seguro de que la gente les dará un buen recibimiento porque les sigue considerando de los suyos. Ocurre que en el Real Madrid son muchos los llamados pero muy pocos los elegidos, pasa que triunfar en el mejor club deportivo de la historia está al alcance de un puñado de elegidos y no puedes exigirle a un chaval que quiere jugar al fútbol que cuelgue las botas porque no tiene sitio en la primera plantilla madridista.

Es una impresión personal pero yo creo que con Alvarito Morata no pasa eso. La gente del Madrid no le quiere, y eso a pesar de que estuvo aquí bastantes años, tantos como ocho entre el primer equipo y el Castilla, y, cuando se fue, el Chelsea pagó por él ochenta millones de euros, que es probablemente uno de los mayores y más injustificados estacazos del fútbol mundial. Se fue a la Juve y dijo que ése era su sueño de crío, luego volvió al Madrid y dijo que regresaba a casa, se marchó al Chelsea y dijo que cuando era pequeño soñaba con vestir esa camiseta y luego aterrizó en el Atleti y reconoció que él era colchonero desde siempre. Yo, cuando era un crío, era del Madrid. Y tenía amigos que eran del Atleti, del Rayo o del Barça pero jamás a lo largo de toda mi vida he conocido un caso como el de Morata, que era del Real Chelsea Atlético de Turín.

No pudo triunfar Alvarito en el Madrid, tampoco es que se saliera en la Juve, no creo que en el Chelsea vayan a ponerle su nombre a una de las gradas y ahora está en el Atleti. Y, ayer, preguntado por Juanma Castaño acerca de si los árbitros le tratan ahora peor que cuando jugaba en el Real Madrid, Morata respondió lo siguiente: "Tú ya sabes la respuesta. Y todo el mundo también la sabe". Y yo tengo que decir que Alvarito Morata tiene razón, todos sabemos la respuesta a esa pregunta. La respuesta es que aún respiras por la herida de no haber podido triunfar en el mejor. La respuesta a esa pregunta es que sigues escocido. La respuesta, Alvarito, es que quieres ganarte el corazón de una afición, la colchonera, que jamás tendrás porque ellos te siguen viendo como madridista. A mí, y creo que al resto también, me fastidió más lo que dijo Ramos, que es un símbolo del madridismo, pero tus insidias, querido Álvaro Morata, son tan insignificantes como tu paso por el Real Madrid. Sé valiente y dilo: "Sí, ahora me tratan mejor". Dilo, Alvarito, dilo. Libérate. Suéltalo. Y sé feliz, hombre, sé feliz. Lo tienes casi todo… menos el Real Madrid. Eso es casi un pleno.