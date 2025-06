Yuste se marca un María Jesús Montero... o al revés

Siento (o no) tener que volver a mezclar política con deporte, y al Barça con el PSOE, pero es que cuando he escuchado primero a María Jesús Montero decir que Cerdán no tiene nada que ver con ellos y luego he oído a Rafael Yuste diciendo que el Athletic estaba ejerciendo una "presión sentimental" sobre Nico Williams que no podía generar ningún tipo de felicidad a los socios del club bilbaíno, he vuelto a pensar que o nos toman a todos por cretinos o sencillamente viven en una realidad paralela. A lo mejor Montero nos toma por cretinos y Yuste vive en una realidad paralela. O es Yuste el que nos toma por cretinos y quien vive en una realidad paralela es Montero. O puede que los dos vivan en una realidad paralela y, al mismo tiempo, nos tomen por cretinos. Me he tomado la molestia de cronometrar la intervención de Yuste: un minuto, veinticuatro segundos y trece décimas increíbles, pero increíbles en el sentido literal del adjetivo, o sea "que no puede creerse" o "muy difícil de creer". Porque, ¿cómo me voy a creer yo que todo un vicepresidente del Barcelona diga, con la que está cayendo, que el Athletic está haciendo una "presión sentimental" que no puede dar ninguna felicidad a los socios sin haberlo oído antes? Pues lo ha dicho, lo he oído.

Oigame usted a mí don Rafael, ¿y qué presión quiere que haga el Athletic con su jugador? Porque el futbolista, señor Yuste, es suyo, es del Athletic. ¿Presión sentimental? Pero vamos a ver, ¿no son ustedes los que están jugando todo el día con el asunto sentimental? Messi renovó porque era del Barça, Lewandowski esperó porque era culé, lo mismo que Koundé. Yamal sigue porque es azulgrana y no por el porrón de millones que le ponen encima de la mesa. ¡Pero si es el Barça el que juega desde hace medio siglo con el asunto de los sentimientos! ¿Y no puede hacerlo el Athletic? Y si, al final, Williams se queda, ¿no serán más felices los socios? Y aunque se vaya, ¿no serán más felices si acaba, por ejemplo, en el Bayern en lugar del Barça? ¿No se ha enterado usted de que en Bilbao no les soportan, que no les quieren ni ver, que están rotas las relaciones, que no se fían de ustedes? ¿O es que usted cree que habrían ido en persona a inspeccionar los libros de cuentas de la Liga con cualquier otro club? No, amigo mío, no: van porque se trata del Barça, van porque no se fían de ustedes y como ustedes llevan tocándole los iñakis desde hace un año, quieren escenificar que no les soportan, quieren que se note que van a hacer lo imposible por truncar la operación.

Luego dice Yuste que los socios "del Bilbao" (no del Athletic, no, del Bilbao; que es como llamar Barca al Barça) son inteligentes y saben que si un jugador se quiere ir se va a ir. Pero oigame una cosa, ¿no fueron socios culés los que prepararon una queja a la Comisión Europea y una demanda a la justicia francesa para torpedear el fichaje de Messi por el PSG? Messi se quería ir, ¿no? Y todo el mundo sabe que cuando un jugador se quiere ir se va, ¿verdad? Y admitirlo es ser inteligente, ¿no es cierto? ¿Entonces? ¿Fue un grupo de socios torpes del Barça el que trató de impedir que Messi se fuera donde quería irse? Porque lo inteligente es aceptarlo según usted, ¿no?

A propósito de la decisión de la directiva del Athletic de fiscalizar hasta el último centimillo del Barça dice Yuste que no le ha gustado porque eso pertenece a la vida interna de los clubes. ¿Vida interna? Oiga, que ustedes inscribieron a tres jugadores en público, entre ellos Lewandowski y Koundé, con una palanca ficticia pública y luego, con ese dinero que no llegó, ganaron una Liga pública… gracias, en parte, a esos jugadores públicos. Lo sorprendente, Yuste, no es que el Athletic se mueva en junio de 2025, lo sorprendente e inquietante y decepcionante y frustrante es que todos los clubes de la Liga no alzaran la voz hace tres años. ¿Y llama usted a la reflexión del presidente del Athletic? Oigame, hace falta tenerla de amianto, ¿eh? ¿Y le pide usted a Jon Uriarte que "por el bien y el beneficio de los socios a los que les gusta el fútbol", el Athletic libere a Nico Williams… para dejarle jugar en el Barça?

El caso es que la presión parece que está dándole la vuelta a una decisión que parecía tomada y el representante del jugador le ha pedido al Barça garantías de que podrá ser inscrito. Y como ha pedido garantías, que es algo que no hicieron Lewandowski o Dani Olmo, que se tiraron a la piscina, eso ha sentado fatal en el Barça, que ahora amenaza con volver a echar para atrás. Nico se ha metido él solito en un laberinto. Imaginemos que, al final, el Athletic aprieta tanto que consigue que el jugador se lo piense y decida no irse. Yo creo que la gente está harta de este chico en Bilbao, han logrado quemarlo. Tal y como yo lo veo, aquí el único que puede ganar es el Bayern porque, ¿querría ahora la afición de San Mamés que Williams siguiera? Lo que no quieren de ningún modo es que se vaya en concreto al Barça, pero ¿quieren que siga en Bilbao? No lo tengo claro. El chaval éste, Félix Tainta, yo creo que jamás pensó que el Athletic fuera a apretar tanto y ahora tiene un marrón. Hace una semana le comunicó al Athletic la decisión de Nico de irse y ahí sigue Nico. Pero, ¿no es cierto que cuando un jugador quiere irse se va? Pues a lo mejor no es tan cierto porque, efectivamente, el Athletic Club se lo ha jugado todo a lo sentimental. Decía Graham Greene que llamamos sentimentalismo a los sentimientos que no compartimos. O sea: a Yuste le duele lo suyo pero, al hablar de Nico Williams, en el Athletic tienen que ser inteligentes y dejarle que se vaya al único equipo que ahora mismo tienen entre ceja y ceja en Bilbao. Se ha marcado un Montero el vicepresidente culé.