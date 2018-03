El terrorífico 'palo' de Nico Rosberg a Fernando Alonso: "No ganará en Fórmula 1"

Nico Rosberg se retiró después de ganar su primer y único Mundial de Fórmula 1 en el año 2016 y desde entonces poco se ha sabido del expiloto alemán más allá de haberse apuntado a la moda de ser comentarista tras retirarse. El último comentario afilado del teutón ha tenido como destinatario al bicampeón del mundo de F1, el español Fernando Alonso.

"Está haciendo carreras como las 500 Millas de Indianápolis y Le Mans porque no tiene esperanzas en la F1", sentenció Rosberg en sus últimas declaraciones televisivas.

Nico, lejos de quedarse en la opinión citada anteriormente, también quiso lanzarse a la aventura de ser adivino y auguró un año sin victorias para Alonso: "Tiene que mirar otras cosas para satisfacer su deseo de ganar porque ganar el Mundial de Fórmula 1 no es una opción para él. Así que su próximo gran desafío es ser el más piloto más versátil del mundo. Pero, ¿Fernando Alonso ganará un gran premio en 2018? No. ¿Subirá al podio? Un tercer lugar, ¿por qué no?".

De momento, salvo reaparición de Nico Rosberg en el Mundial de F1 en los próximos años, Fernando Alonso puede estar tranquilo ya que en su duelo particular con el germano aún sigue ganando por dos mundiales a uno.