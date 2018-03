Quejas de pilotos y directivos sobre la Formula 1: "Apagaría la televisión"

El primer Gran Premio de Formula 1, pese a su notable aburrimiento, ha dejado varias reacciones y conclusiones interesantes. Honda, Mercedes, Ferrari y Verstappen han sido cuatro de los puntos informativos que más noticias han acaparado en las posteriores horas de la carrera en Australia.

La inesperada victoria de Vettel y Ferrari, no ha cambiado el pensamiento de algunos dirigentes del Gran Circo que siguen pensando que Mercedes irá sobrado en este campeonato. En este sentido, destacan las declaraciones de Helmut Marko, asesor de Red Bull, para quejarse de la diferencia entre Mercedes y el resto: "Mercedes está jugando con todos nosotros. Pueden decidir simplemente usando sus modos automáticos de potencia a qué distancia estar de todos nosotros. Esta vez se han equivocado y lo han dejado muy evidente pasándose de distancia. Yo mismo fui a decirles a los de Ferrari: 'Mercedes está a cinco décimas de vosotros' y ellos dijeron que no. Todos están dormidos. Con estos motores, nadie puede vencer a Mercedes, están en un mundo aparte".

Helmut avisa que estas diferencias se mantendrán durante los próximos años si la FIA no cambia nada. "Tenemos un buen coche en Red Bull, y es por eso que podemos estar más cerca de ellos, pero con estas regulaciones, la cosa va a ir así hasta 2021. Incluso Ferrari está despertando ya y se ha dado cuenta de que con estos motores nunca atraparán a Mercedes. Necesitamos más paridad, la paridad que siempre fue prometida. Los motores están mucho más separados en lo que a calidad se refiere que el 3% que se había predicho. La FIA tiene que actuar ya", clama el asesor de Red Bull.

Pese a esta corriente de opinión sobre el poderío de Mercedes, Luis Hamilton, pone algo de calma y avisa que "los Ferreri serán muy rápido en la próxima carrera". Sin embargo, reconoce que "tenemos un gran coche, somos los campeones del mundo y, con un par de ajustes, podemos ganar la próxima carrera". Nadie duda de ello. Sólo una mala estrategia y el exceso de confianza del piloto británico, le impidieron terminar la carrera en lo más alto del podium.

Fernando Alonso está recibiendo elogios por su quinto puesto, y en consecuencia, muchos se acuerdan de Max Verstappen. El joven piloto no pudo adelantar al piloto asturiano. Ni si quiera tuvo opciones de intentarlo y en ese sentido, se ha quejado de cómo está diseñada la Formula 1. "Como espectador, yo hubiera apagado la televisión", ha dicho. "No es el circuito, sino la normativa la que no deja que haya el espectáculo deseable. Creo que deberían hacer algo con los coches, porque en el pasado, adelantar no era un problema en Albert Park", afirmó.

Y luego está Honda. Han cambiado McClaren por Toro Rosso y pese a que se las prometían muy felices tras los ensayos en Barcelona, nada ha cambiado. Primera carrera y primer abandono. Vuelta 15 y Pierre Gasly a boxes tras salir humo blanco de la parte trasera. Honda ha comunicado que fue un fallo en la unidad de potencia. El piloto francés ha definido en Autosport como "un dolor en el culo" el fallo en el propulsor. "Estamos bastante decepcionados. Así son las cosas", ha afirmado. Su compañero, Brendon Hartley, tampoco pudo terminar la carrera. Honda decepciona y Mercedes asusta. ¿Nada ha cambiado? No. Fernando Alonso vuelve a sonreír. Satisfacción con los motores de Renault. Tanto que consiguió colocar a sus seis pilotos en los puntos. Ricciardo (4º), Alonso (5º), Verstappen (6º), Hulkenberg (7º), Vandoorne (9º) y Sainz (10º) acabaron entre los diez primeros.