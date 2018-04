Alonso: "Los próximos dos meses serán cruciales para nuestras aspiraciones"

Fernando Alonso pasó por rueda de prensa en la previa del Gran Premio de Bahréin que se disputa este fin de semana en el circuito de Sakhir.

Con las mejoras en el coche (llegarán más en China) y el quinto reciente de Australia, Fernando es optimista pero con los pies en el suelo: "No tengo una bola de cristal para esta carrera, la dejé por ahí..." comenta.

Alonso cree que lo que ocurra de aquí a junio marcará el resto de temporada:

Creo que hay un hueco razonable con los líderes, pero depende de nosotros y el equipo poder entregar ese rendimiento en las próximas semanas o carreras, cuatro o cinco de ellas, a ver si podemos reducir la ventaja con los lideres y pasa a ser una distancia razonable con la pole. Los próximos dos meses van a ser cruciales para nuestras aspiraciones en el Mundial, aunque no espero pelear por el título, sí por los podios y estar en la 5ª o 6ª plaza regularmente, sin necesidad de extras como en Australia. Haremos todo lo que podamos para ello

¿Cómo afronta el Gran Premio de Bahréin?

Bahréin es parecido a Australia, ha pasado poco tiempo, a ver donde están Renault o Haas e intentar batirles. Tenemos ya algunas piezas nuevas aquí, las evaluaremos para carrera y ojalá demos ya ese pequeño salto que se confirmará en las siguientes carreras. Me gusta el circuito y tengo siempre buenas sensaciones aquí, no me fue bien últimamente pero tenemos que cambiar esa situación, con ganas de rodar, sobre todo de noche