Mónaco y Rusia desafían a la Fórmula 1 y apuestan por mantener las azafatas

El Grupo Liberty Media, propietario de la Fórmula 1, confirmó hace dos meses que a partir de esta temporada decide prescindir de las azafatas para "amoldarse con las normas de la sociedad moderna". En su lugar, las chicas son sustituidas por niños en todas las pruebas del Mundial. De hecho, en el pasado Gran Premio de Australia —primera prueba del calendario 2018— ya se pudo ver a estos chavales, conocidos ahora como grid kids, ejerciendo la labor de las azafatas de parrilla.

Sin embargo, hay dos carreras que están dispuestas a desafiar las directrices de Liberty Media: Mónaco y Rusia. Así, Michel Boeri, presidente del prestigioso Automóvil Club de Mónaco, ha confirmado que decide mantener las azafatas de la parrilla de cara a su gran premio, que se disputará el último fin de semana de mayo y que será la sexta cita del calendario.

"Nuestros amigos estadounidenses creen que pueden dañar los sentimientos femeninos cuando se emplea a mujeres jóvenes para llevar los carteles. Pero nuestras azafatas se han preparado para ser modelos y han trabajado en escuelas para ello. Actúan en el Gran Premio y en otros eventos en línea para lo que se han preparado. Y se les paga por ello", ha declarado Boeri. "Se ven guapas y son parte del panorama de la Fórmula 1. ¿Por qué hay que evitar que 30 chicas se ganen la vida?", se pregunta.

El responsable del Automóvil Club de Mónaco ha detallado, no obstante, que quizás las grid girls no porten los carteles con el nombre de cada piloto, pero ha insistido en que sí trabajarán durante el Gran Premio: "No tenemos problemas con Liberty, pero habrá chicas en la parrilla, quizás sin carteles, pero al menos como anfitrionas".

"Nuestras chicas son las más guapas"

A esta iniciativa se suma la carrera de Rusia, que también quiere "chicas guapas" en la parrilla. "Si podemos alcanzar un acuerdo, mantendremos esta tradición", ha dicho al respecto Dmitry Kozak, uno de los vicepresidentes del país y máximo responsable del Gran Premio que tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en Sochi.

Además, Kozak recalca que "es malo que los niños ocupen el primer plano en las carreras, porque les asustan las cosas mecánicas". Según este dirigente, "necesitas adultos" y "en cualquier tipo de competición vinculada al motor, las chicas anuncian los coches y parecen felices y guapas".

El director de Operaciones Comerciales de la F1, Sean Bratches, dijo en enero pasado que el uso de las azafatas en los grandes premios no era "ni apropiado ni relevante", y que su papel sería ocupado por los grid kids, jóvenes pilotos locales de clubes cercanos a la zona de cada gran premio. Pero Kozak tiene otra opinión: "Las chicas traen armonía y buena imagen a los deportes de motor".