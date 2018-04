El mayúsculo cabreo de Hamilton tras la clasificación

No fue flor de un día. El dominio de Ferrari en Bahréin tiene continuidad en China. El doblete de la escudería del Cavallino Rampante en la clasificación ha encendido las alarmas en Mercedes y ha sacado a relucir las malas pulgas de Lewis Hamilton.

El actual campeón del mundo no ha podido pasar de la cuarta plaza en la clasificación del GP de China de F1 , carrera en la que venía de lograr la pole en cinco de los últimos seis años, y acabó la sesión con un enfado notable, como demuestran las imágenes tras bajarse del coche y volver a boxes.

Hacía tiempo que no veíamos a Hamilton así tras una qualy. #CHNmovistarF1 pic.twitter.com/QTBqY3kl34 — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) April 14, 2018

"No lo esperábamos para nada, pero han sido más rápido que nosotros. Ferrari será difícil de batir mañana, tiene un coche muy equilibrado y vienen de dos carreras muy fuertes. Espero poder presionarlos, pero son muy rápidos en las guerras. A ver si podemos compensar el déficit que tenemos con ellos", dijo ya más clamado en su comparecencia ante la prensa.

El campeón del mundo se mostró preocupado por la inferioridad de su coche respecto a los Ferrari. "No sé por qué estamos tan lejos. No podemos seguirles el ritmo. No estoy contento. Tendré que reunirme con mis chicos y ver qué podemos hacer. Antes la gente nos encumbraba a nosotros, pero ahora vemos a Ferrari muy consistentes" concluyó.