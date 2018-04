Barrichello: "No me dejan ver a Schumacher"

Se cumplen cuatro años del trágico accidente que ha dejado a Michael Schumacher postrado en una cama. Fue un 29 de diciembre de 2013 cuando el heptacampeón de Fórmula 1 se golpeaba duramente la cabeza debido a un trágico percance mientras disfrutaba de una jornada familiar de esquí en la estación de Meribel, situada en los Alpes Franceses.

Cuatro años donde el secretismo entorno al estado de salud del piloto sigue reinando y, por el momento, las noticias siguen sin ser muy esperanzadoras. El alemán sigue recuperándose de las graves heridas provocadas por dicho accidente en su casa de Gland (Suiza) y parece que dicha recuperación no será milagrosa.

Desde entonces se sucedieron los rumores y las especulaciones sobre el estado de salud y la posible recuperación del alemán, una situación que llevó a la familia a levantar un muro informativo para evitar filtraciones. En su afán por preservar la intimidad del pentacampeón la familia demandó a la revista alemana ‘Bunte’, que aseguró en diciembre de 2015 que Michael salía a caminar con la ayuda de terapeutas y podía levantar uno de sus brazos.

Su estado de salud, a día de hoy, sigue siendo un misterio. Sabemos que sigue en su residencia suiza, donde recibe exhaustivos cuidados por parte de un equipo médicos formado por más de 15 personas que intentan mejorar sus condiciones de vida.

El último capítulo que sale a la luz "es duro, muy duro", según publican este sábado algunos medios de comunicación internacionales. Las novedades son muy poco halagüeñas.

Rubens Barrichello, expiloto de F1 y compañero de Schumacher durante seis años en Ferrari, trató de visitar recientemente al Kaiser. No se lo permitieron.

El siete veces campeón del mundo sigue ingresado y las visitas están prohibidas. La familia no quiere que ningún tipo de información salga a la luz.

"Traté de encontrar una manera de ir a visitarlo. Me dijeron que no nos haría bien ni a él ni a mí… Así que no tengo noticias, pero debemos respetar los deseos de la familia", confesó Barrichello a la televisión brasileña Globo.

El ex piloto brasileño se vio privado de esa visita que sí pudieron hacer en el pasado otros pilotos y capos de la F1 como Felipe Massa, Ross Brawn y JeanTodt.

Corinna, ahogada por las facturas médicas

Mientras Michael sigue postrado en la cama de su domicilio, a su mujer, Corinna, se le acumulan las facturas médicas. Algunos medios, incluso, especular con que la mujer de Schumacher está ahogada por los gastos médicos. Bien es cierto que Schumacher ha amasado una fortuna mientras corría en los circuitos, pero es que en cuatro años la recuperación de Michael ya ha costado 28 millones de euros.

Las marcas mirarían hacia otro lado

Y mientras los días pasan y el estado de salud no evoluciona, algunas firmas a las que estaría ligado Schumacher comienzan a olvidarle, pues no lo consideran ya como un activo para sus firmas. Si no puede hacer nada, no hay publicidad por parte del piloto y por ende se deja de pagar esos gastos de imagen en pos de 'el Káiser'.

Jet Set y Navyboot ya le han dado la espalda, lo que significa que entra menos dinero en la familia para mantener los cuidados del piloto.

Otras como las relojeras Audemars Piguet y Hublot siguen vinculadas al conductor alemán, pero en vista de la indisponibilidad, los contratos económicos no se cancelan pero sí que se revisarían a la baja. Un desplome considerable y más dolor de cabeza para Corinna.

Siempre en el recuerdo

El mundo de la Fórmula 1 y del deporte no se ha olvidado de uno de los mayores mitos del siglo XX, con siete títulos de campeón del mundo, 91 victorias en Gran Premio y 68 poles.

"Está ahí, sigue luchando. Echamos de menos a Michael. Quería que Mick, su hijo, viniera, pero está haciendo un test en España, y Corinna, su mujer, está en Estados Unidos. La lucha sigue. Michael es alguien muy especial para el automovilismo.Es especial para mí, es un amigo", comentó Jean Todt a principios de mes tras ser reelegido como presidente de la FIA.