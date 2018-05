La pataleta de los rebeldes: la Federación Catalana de Automovilismo queda en evidencia por 'Els Segadors'

La Federación Catalana de Automovilismo ha respondido a la carta abierta que el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), Manuel Aviñó, emitió hace escasos días y en la que se desmarca de la responsabilidad de que el pasado domingo en Montemeló sonara Els Segadors junto al himno nacional español antes de que diera comienzo la carrera del Gran Premio de España de Fórmula uno.

Según la normativa, en las carreras del Mundial de Fórmula 1 sólo suena la melodía representativa del país organizador, no la de una región concreta. En concreto, siempre suena 14 minutos antes de la vuelta de formación. Norma que no se respetó en Montmeló. Por si fuera poco, la duración del himno catalán fue mayor que la Marcha Real (1:50 por 1:05). Fernando Alonso incluso hizo ademán de irse antes de tiempo.

En un ejercicio surrealista de caradurismo ilustrado, la Federación Catalana de Automovilismo no solo no reconoce su error... se defiende atacando y ¡llega a lagrimear por las críticas recibidas y pedir a la Real Federación Española de Automovilismo que recitifique! Increíble pero cierto.

A continuación, reproducimos el comunicado publicado por la Federación Catalana de Automovilismo.

El himno oficial de Catalunya, así como la senyera, son símbolos nacionales y plenamente estatutarios y constitucionales. Els Segadors fue declarado oficialmente himno nacional de Catalunya en 1993 por el Parlament. Así lo establece también el artículo 8.1 del Estatut de Catalunya. Además, el Tribunal Constitucional admitió este reconocimiento en 2010 como jurídicamente válido y constitucional: "Se trata, en suma, de los símbolos propios de una nacionalidad, sin pretensión, por ello, de competencia o contradicción con los símbolos de la nación española". No ha habido ninguna alteración del protocolo, ya que se interpretaron tanto Els Segadors como la Marcha Real. Así se hace desde hace 27 años, desde la primera edición del gran premio en Montmeló en 1991. Pedimos un estricto respeto a la legitimidad de los símbolos de Catalunya y a la libertad de expresión en el marco de la legalidad vigente. Condenamos las críticas y la intención de prohibir la exhibición de los símbolos catalanes ya que entendemos que están totalmente fuera de lugar y suponen una falta de respeto con voluntad de crear polémica donde no hay y de perjudicar la convivencia Pedimos una rectificación de la Real Federación Española de Automovilismo.

El comunicado obvia una parte fundamental. Y es que al sonar el himno catalán justo antes de comenzar la carrera en Montmeló, se vulneró el procedimiento previsto en el art. 19.4. del Reglamento Deportivo de Fórmula 1, en el cual se avisa que en los últimos 14 minutos anteriores a la salida de la vuelta de formación de parrilla, solo puede sonar un himno, el himno nacional. No pueden solar dos. Solo uno. ¿Cuál es el himno nacional del Gran Premio de España?

Además, la Federación Catalana de Automovilismo comete un error capital. No es cierto que sea lícito que suenen dos himnos, español y catalán, a pesar de que la Federación Catalana de Automovilismo se empeñe en recalcar que lleva sucediendo desde hace 27 años, desde 1991, porque el art. 19.4 que regula este nuevo protocolo, data de enero de 2017, y se empezó a utilizar el año pasado. Luego se hiciera lo que se hiciese en el año 1991, sería al amparo de otra norma, no del actual art. 19.4 del Formula One Sporting Regulations.

Teniendo en cuenta que en ningún otro Gran Premio del Mundial suena un himno regional, ¿por qué la Federación Catalana de Automovilismo se empeña en ser diferente al resto y exige recibir un trato de favor?