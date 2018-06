Verstappen: "Si me hacen más preguntas daré un cabezazo a alguien"

El piloto holandés de Fórmula Uno Max Verstappen (Red Bull) aseguró este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Canadá que está "cansado" de ser preguntado sobre sus choques, como el que le costó la clasificación en Mónaco, y aseguró que no piensa cambiar su manera de pilotar.

"Estoy realmente cansado de todos los comentarios sobre mí y sobre si debería cambiar mi forma de pilotar. No lo haré nunca, porque esa forma de hacerlo fue la que me trajo donde estoy ahora", aseguró en la rueda de prensa oficial en Montreal (Canadá).

Verstappen sufrió un accidente en el tercer entrenamiento libre de Mónaco que le impidió pilotar en la clasificación y le hizo salir último en la carrera; y también este año una maniobra fallida sobre su compañero australiano Daniel Ricciardo en Azerbaiyán les dejó a ambos fuera de carrera.

Preguntado en la rueda de prensa sobre el motivo de haber sufrido tantos accidentes, Verstappen reiteró su hartazgo. "Como dije al principio, estoy realmente cansado de estas preguntas. Y creo que si me hacen más daré un cabezazo a alguien", añadió.

Para el joven piloto de Red Bull, de 20 años, se están "dramatizando" sus errores, aunque reconoció que el principio de la temporada no ha sido bueno por sus errores en Mónaco y en Shanghai (China). "Pero no tiene sentido seguir hablando de ello. Estoy un poco harto de esto y parece que no hay mejores preguntas que seguir preguntando sobre lo que me pasó en la última carrera", sentenció Verstappen, que recordó que ha ido rápido todas las carreras y aseguró que si no lo hubiera sido sería "un verdadero problema".