El órdago a la grande de Fernando Alonso: "Soy de los mejores pilotos de la historia de la F1, un 9,5 en todo"

Fernando Alonso cumplirá en el Gran Premio de Canadá la cifra redonda de 300 carreras disputadas en la élite de la Fórmula 1. Con dos campeonatos del mundo en su palmarés, el piloto español se ha definido a sí mismo en pleno homenaje por su aniversario y no ha reparado en piropos para describir su papel en la historia de este deporte.

"Probablemente no soy el más rápido en calificación, quizá tampoco en carrera, ni en mojado, pero tengo 9.5 en todas las áreas. Trato de sacar provecho de eso, podría decir que soy uno de los mejores que ha corrido en F1", comentó Alonso en una entrevista con la BBC.

Fernando también fue preguntado por sus años negros y se sinceró a la hora de hablar de lo que ha podido ganar y no ha conseguido: "En cierto modo, es mejor así. No sería feliz si tuviera muchos trofeos en casa y la gente pensase que no me los merezco. Tuvimos algunas oportunidades perdidas, especialmente en los últimos tres años cuando McLaren-Honda no logró los resultados que esperábamos".

Por último cabe destacar que Fernando Alonso no está "aburrido" de la Fórmula 1, según el mismo reconoció aunque sí dejó una crítica para la misma: "Es donde todos soñamos llegar, pero es verdad que en los últimos años es algo predecible".