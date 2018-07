La tremenda indirecta de Verstappen que cataloga de "viejo y lento" a Fernando Alonso

Max Verstappen es para muchos el futuro de la Fórmula 1. Su juventud y agresividad le convierten en la alternativa, ya en el presente, a pilotos como Lewis Hamilton o Sebastian Vettel. Es un gran piloto, pero también suele asumir cierto protagonismo fuera de las pistas ya que no tiende a guardarse sus opiniones personales.

La última polémica suscitada en torno a declaraciones emitidas por Verstappen tiene como protagonista a Fernando Alonso. El análisis del holandés sobre el piloto asturiano y su participación en carreras como las 24 horas de Le Mans o la Indy empezó de manera suave: "Hacer cosas fuera de la F1 es algo que ocurre principalmente con pilotos que no están ganando. No poder ganar no es agradable porque solo ganar te da la motivación para seguir adelante. Fernando no ha estado en condiciones de ganar en los últimos años, y eso probablemente hace que quieras probar cosas diferentes. Fue y ganó Le Mans, lo que ha debido ser una sensación increíble, algo muy bueno para él".

Max comenzó sin demasiados 'colmillos' en su crítica hasta que finalmente los sacó a relucir: "Tal vez, si acabo viejo y lento lo haré. Entonces será el momento de pensarlo. Por eso no ves a Hamilton irse y hacer estas cosas porque está en una posición ganadora y no necesita ir a ningún otro lado para tener esa sensación. También es lo mismo para mí. Estoy en posición de luchar por las victorias en cada gran premio y mi motivación es muy alta, así que no quiero irme y hacer Le Mans o IndyCar o lo que sea".

Fernando Alonso aún no se ha pronunciado sobre estas declaraciones que a buen seguro no le harán ninguna gracia.