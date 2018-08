Fernando Alonso vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez no por problemas con el monoplaza, si no por las declaraciones de su ex compañero Felipe Massa. El brasileño ha concedido una entrevista en la televisión brasileña y ha dejado varios titulares.

Hace unos días, Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull, acusó a Fernando de "causar un poco de caos en cualquier sitio al que va" y que, por ese motivo, no quería contar con él en su firma. Ahora es el turno de Massa.

"Con Alonso, era una situación más de lucha. Nunca tuve ningún problema con él fuera del coche, él siempre me trató muy bien, siempre tuvimos una buena relación de trabajo. Sólo que Alonso tiene una cosa que, cuando cierra la visera, parece que son dos personas diferentes. Y eso termina dividiendo al equipo", puntualizando que su relación era mejor lejos de los bólidos de carreras.

Además, indicó que cuando se terminó su etapa en Ferrari, se quitó un peso de encima: "Si te fijas, en muchos equipos en los que corrió, siempre dividió al equipo en dos. Entonces ese es un problema que tiene. Tuve una historia muy importante en Ferrari, pero también difícil. Cuando salí de Ferrari, sentí un alivio".

Sin embargo, la admiración por la calidad del asturiano es innegable y Massa se atreve a poner en el mismo peldaño a Schumacher y Alonso. "De talento, pongo a Schumacher y a Alonso en un nivel junto. Alonso tiene un talento, una facilidad de entender la carrera, de girar rápido... Es un piloto diferente. Inteligente, rápido, completo, como Schumacher también lo era", aseveró.