Red Bull tilda de mentiroso a Fernando Alonso: "Como no le hiciera una oferta un mecánico..."

La guerra Fernando Alonso- Red Bull sigue librando batallas. Tras las sorprendentes declaraciones del piloto asturiano en las que afirma que esta misma temporada ha tenido hasta dos ofertas de Red Bull, el director deportivo de la escudería austriaca, Christian Horner, contraataca.

Horner desdice al piloto español asegurando que nunca han tratado con Alonso a lo largo de esta temporada. Niega los contactos y deja de mentiroso a Fernando.

Horner, muy enfadado, declaraba: en la rueda de prensa de la FIA que "como no haya sido un mecánico, ni Marko, ni yo hemos realizado oferta alguna a Alonso este año. Espero una disculpa. Es un piloto fantástico, pero está claro que no es uno de los perfiles que nos encaja, ya que nosotros preferimos a los jóvenes talentos, como Vettel, Ricciardo o Kvyat en el pasado. Hablamos con Fernando hace años, en 2007, pero no este año".

¿Quién miente aquí, Horner o Fernando?