La pataleta de Hamilton por la superioridad de Ferrari

Lewis Hamilton comienza a frustrarse. La superioridad de Ferarri en 2018, que se hizo más evidente en el Gran Premio de Bélgica, indignó al británico: "Me pasó como si yo no estuviera ahí, y tenemos que seguir apretando para alcanzarlos. Eso es todo lo que puedo decir. Sabíamos que eran rápidos en las rectas. Sabíamos que durante las últimas carreras han tenido algunas cosas en su coche que les han hecho más rápidos en las rectas. Creo que tenemos que trabajar más duro".

El piloto de Mercedes tiene claro en que les supera el SF71H: "Es sólo potencia. Pueden liberar más que nosotros, desde la curva 1 hasta Eau Rouge, y luego en la recta. Y lo mismo en la recta de atrás. No estoy muy seguro de cómo, pero es así".

Hamilton habla incluso de los trucos que hace que el Ferrari sea ahora superior al Mercedes: "Todos tenemos trucos en nuestro coche. Me refiero a algo especial. No sé qué tienen ellos, así que no puedo decirlo. No digo que estén haciendo algo ilegal. Sólo es algo que aporta ese rendimiento extra. No me refiero a nada, así que por favor no tergiversen mis palabras y digan que están haciendo algo ilegal porque no es lo que digo. Nos han superado, y hay cosas que pueden tener en el monoplaza que nosotros no tenemos y viceversa, y tenemos que averiguar qué es y mejorarlo. Eso es".