Raikkonen se queda a gusto tras su salida de Ferrari: "Me adapto a las decisiones de los demás"

Kimi Raikkonen no se ha andado con rodeos a la hora de contar la versión de su salida de Ferrari. El finlandés asegura que fue una decisión tomada sin contar con él y que no le quedó otro remedio que adaptarse a la situación.

"No ha sido mi decisión, me adapto a las decisiones de los demás y este ha sido el resultado, ¿por qué no me voy a ir a Sauber? En Monza lo supe", respondió tras una pregunta de un periodista en la que cuestionó su marcha a Sauber.

Es probable que uno de los motivos por los que no cuente fue por no ayudar a su compañero de escudería, Sebastian Vettel, en el Gran Premio de Monza. "Sólo puedo pilotar un coche a la vez", espetó al respecto Kimi sobre su supuesta poca colaboración con el piloto alemán.

"Nunca se sabe que es lo que va a pasar.Ha sido una coincidencia, no ha habido planes para que todo acabara del modo que lo ha hecho. Hay una gran posibilidad de que acabe mi carrera en Sauber, pero no me interesan los récords de longevidad", explicó.

Lo que está claro que no va a permitir es que ni los periodistas, ni nadie le quite la ilusión de seguir compitiendo en Fórmula Uno y se ha encargado de dejarlo claro desde el principio: "Hay muchas diferencias ahora, veremos en el futuro. No se qué va a suceder con Sauber,sólo podemos estimar que ocurrirá la semana que viene. Tengo mis razones para ir y es suficiente para mi y no me importa lo que piensen otros. Estoy contento con mis razonamientos".

Fernando Alonso también quiso mandar un mensaje

Fernando Alonso, una vez aclaró su futuro con respecto a la competición de motor, está exponiendo sus pensamientos sobre lo que opina de la Fórmula Uno. Su último 'palo' ha ido dirigido directamente a su escudería y al Organismo que rige la competición.

"Creo que es una mala suerte para Stoffel Vandoorne. Que no siga en F1 muestra lo mal que esta este deporte en este sentido. Iguala los números de Lerclerc y domina el campeonato de F2; uno está en Ferrari y él ya no seguirá", aseveró.