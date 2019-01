La emotiva misiva de la familia Schumacher por el cumpleaños de Michael

Este jueves 3 de enero, Michael Schumacher cumplirá 50 años. Desde que el teutón sufriese un terrorífico accidente de esquí en la estación de Meribel, que dejó a Michael postrado en una cama tras sufrir un traumatismo craneoencefálico con hematomas intracraneales y edema cerebral difuso que hizo que Michael entrara en un profundo coma, las actualizaciones sobre su estado de salud han sido escasísimas.

Su entorno ha apostado por no revelar ni el más mínimo detalle sobre su actual estado de salud. Muy pocas personas han podido romper las restricciones familiares y el hermetismo se ha mantenido durante los más de cinco años que han pasado ya desde aquel fatídico 29 de diciembre de 2013, cuando la fatalidad se cebó con la leyenda alemana del automivilismo.

Los suyos, parcos en cuanto a la comunicación, emitieron un comunicado oficial con motivo de la efeméride. Reza así

"Estamos muy contentos de celebrar el 50 cumpleaños de Michael mañana junto a vosotros y queremos daros las gracias desde el fondo de nuestros corazones por poder hacer esto juntos. Como regalo para él, para vosotros y para nosotros, la Keep Fighting Foundation ha creado un museo virtual. La aplicación oficial de Michael Schumacher se lanzará mañana para que podamos recordar juntos sus éxitos. La aplicación es otra meta en nuestro esfuerzo de hacerle justicia a él y a vosotros celebrando sus logros. Esperamos que os divirtáis con ella. Michael puede estar orgulloso de lo que ha conseguido y también lo estamos nosotros. Por eso recordamos sus éxitos con la exhibición de la Michael Schumacher Private Collection en Colonia, publicando recuerdos en las redes sociales y continuando su labor benéfica a través de la Keep Fighting Foundation. Queremos recordar y celebrar sus victorias, sus récords y su júbilo". "Podéis estar seguros de que Michael está en las mejores manos y estamos haciendo todo lo humanamente posible para ayudarle. Por favor, entendednos si estamos siguiendo los deseos de Michael y manteniendo un tema tan delicado como la salud, como siempre ha sido, en privado. Al mismo tiempo, os queremos dar la gracias por vuestra amistad y os deseamos un feliz y saludable año 2019"

Un proceso de recuperación costosísimo

Michael sigue postrado en la cama de su domicilio. Son ya seis años. Su mujer, Corinna, se desvive para que Schumacher vea la luz al final del túnel. Para ello, no escatima a la hora de poner a Michael en manos de los mejores médicos del mundo. Algo que no es gratis, ni mucho menos. En más de una ocasión hemos hablado de los malabares que ha tenido que hacer la esposa del heptacampeón para poder cubrir los gastos de mantener a su marido en casa. Libertad Digital ha podido saber que la familia de Schumi se gasta 150.000 euros semanales en sus cuidados.

Toda una particular operación ahorro que continúa. Algunos medios publican que Corinna está ahogada por las facturas médicas y no pararía de buscar liquidez para seguir manteniendo a su marido tal y como está hasta la fecha. Bien es cierto que Schumacher ha amasado una fortuna mientras corría en los circuitos, pero quizá no todo ese dinero se pueda disponer de él fácilmente.

Las marcas mirarían hacia otro lado

Y mientras los días pasan y el estado de salud no evoluciona, algunas firmas a las que estaría ligado Schumacher comienzan a olvidarle, pues no lo consideran ya como un activo para sus firmas. Si no puede hacer nada, no hay publicidad por parte del piloto y por ende se deja de pagar esos gastos de imagen enormes que cuesta 'el Káiser'.

Varias marcas ya le han dado la espalda, lo que significa que entra menos dinero en la familia para mantener los cuidados del piloto.Otras marcas, como las relojeras Audemars Piguet y Hublot, siguen vinculadas al expiloto alemán, pero en vista de la indisponibilidad, los contratos económicos no se cancelan pero sí que se han revisado a la baja. Un desplome económico considerable y un dolor de cabeza más para Corinna.