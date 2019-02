Fernando Alonso continúa con la incógnita sobre su posible vuelta a los monoplazas. Tras proclamarse campeón en Daytona, el piloto asturiano ha concedido una entrevista al diario italiano Corriere della Sera, donde asegura que el nunca se despidió de la competición que le hizo leyenda, sino que puso un punto y aparte en su carrera.

"Siempre dije hasta luego. Me estoy enfrentando a otros retos. No tengo ningún plan para 2020. Obviamente, ganar mi tercer título mundial sería la mayor alegría. Schumacher corrió hasta los 43 años. Si te sientes fuerte, no tienes fecha de caducidad. Simplemente corres, hasta que te das cuenta de que alguien es más fuerte que tú. Algo que puede ocurrirte con 25 años o con 48 años. La edad no tiene nada que ver", explica en el medio transalpino.

Pese a que hace hincapié en ganar su tercer título en la Fórmula Uno, su plan de futuro lo tiene fijado en conquistar la Triple Corona, donde para ello aún debe ganar en las 500 millas de Indianápolis. Participar en el Dakar o en el Campeonato de Resistencia son otros de sus planes a corto plazo. ¿Después? El tiempo decidirá si cree conveniente regresar a la competición de motor por excelencia.

Fernando tampoco se ha olvidado de su papel como piloto de pruebas en McLaren y, asegura, que seguirá de cerca a su amigo Robert Kubica. También se pregunta si podría terminarse el ciclo ganador de Mercedes: "Tengo curiosidad por ver si termina el ciclo de Mercedes. Siento que el momento está cerca".

Por último, ha querido defender a su ex compañero, Sebastian Vettel: "Puede que él perdiese puntos importantes, pero Hamilton también los perdió. Y Vettel lo hizo mucho mejor que Raikkonen. Peleó hasta el final. Es un campeón".