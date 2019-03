Fernando Alonso pasa de la Fórmula 1: "Ni me interesa ni la echo de menos"

El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que el viernes intentará reforzar, con el Toyoya TS050 Hybrid, su liderato en el Mundial de Resistencia (WEC), ha dicho en el circuito estadounidense de Sebring (Florida) que ni sabe lo que pasará en el Mundial -que arranca en Australia-, ni le "interesa mucho ahora mismo la F1"

"Ni lo sé, ni me interesa mucho, ahora mismo", contestó, al ser preguntado por Efe en el citado circuito de Florida acerca del Mundial de la categoría reina, el doble campeón mundial asturiano de Fórmula Uno, que el viernes disputará las 1000 Millas de Sebring, la sexta prueba del WEC, que lidera -con el Toyota número 8- junto al suizo Sebastien Buemi y al japonés Kazuki Nakajima.

"No lo echo nada de menos, no he seguido mucho lo que ha pasado en la F1; y estos días de Melbourne, son días de espera, también, de muchas actividades y compromisos; cuando te subes al coche empieza lo bueno. Pero estos días de preparación creo que estamos mejor aquí", comentó Alonso, que tras 17 años en la F1 dejó la categoría reina, en la que logró las 32 victorias que festejó España a lo largo de toda su historia.

"Tengo la curiosidad de cualquier fan por saber como son las cosas, cuál es el orden real de los equipos, porque puedes tener alguna duda; pero no tengo tanta morriña, no tengo ganas de estar allí", explicó el genial piloto asturiano, que volverá a competir en la Florida, donde en enero ganó las 24 Horas de Daytona, prueba de otro campeonato, el IMSA, cuya segunda carrera, las 12 Horas de Sebring, se disputa el sábado.

"Estoy aquí. Hay 200.000 personas, hay no sé cuantos cientos de pilotos aquí, cientos de equipos, 16.000 neumáticos en la tienda Michelin... la verdad es que el centro mundial de las carreras en el mundo esta semana es Sebring, sin ninguna duda; y estoy donde quiero estar", afirmó Alonso.

"Venimos con muchas ganas, los dos coches, lógicamente; con los puntos mucho más apretados de lo que deberían estar. Y con muchas ganas; hemos tenido varias sesiones de entrenamientos aquí, que han ido todas bien. Y estamos preparados", explicó el doble campeón mundial asturiano durante el encuentro que tuvo con los cuatro medios de comunicación españoles presentes en Sebring. "Luego, la carrera siempre puede ser impredecible, habrá que ver cómo nos adaptamos, sobre todo a la noche, porque casi todos los test han sido de día; y la noche cambia un poco el circuito, sobre todo las referencias", explicó Alonso, antes de que arrancasen los entrenamientos libres para las 1000 Millas de Sebring.

"Intentaremos dar el mayor número de vueltas en la segunda sesión (que se disputará en horario nocturno) y cogerle un poco el punto a la noche, también", indico Alonso.