Mensaje envenenado de Red Bull con Fernando Alonso como destinatario

Now we can fight! 3 for @Max33Verstappen in Melbourne secures a first podium for @HondaRacingF1 since the 2008 British Grand Prix! a href="https://twitter.com/hashtag/AusGP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AusGP a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#F1 pic.twitter.com/XnFNKlgRWm