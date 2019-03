Todo sigue igual en la Fórmula 1, doblete de Mercedes y tragedia en Ferrari

Todo sigue igual por el Gran Circo. Nada ha cambiado después de un invierno en el que parecía claro el cambio de plateado a rojo, pero no. Australia ha ratificado el continuismo en la Fórmula 1, y es que, Mercedes ha ganado con claridad la prueba. Desde la vuelta 1 a la 58. Salía Hamilton desde la pole, y su compañero Bottas detrás, pero en cuanto el semáforo se apagó eso cambío y el finlandés se puso delante del británico. Y de ahí nadie le movió. Es más, acabó 20 segundos por delante del pentacampeón del mundo. Todos contentos en Mercedes, además, por haberse llevado el punto extra que este año se le otorga al que haya hecho la vuelta rápida de la carrera, que no fue otro que Valtteri Bottas, quien no ganaba una carrera desde Abu Dhabi 2017.



En Ferrari, las cosas son bien distintas. Después de unos tests dominados por completo por el 'Cavallino rampante'. Hoy era la prueba para demostrar ese 'sorpasso', a la hora de la verdad, han estado por detrás de 'las flechas plateadas', es más, en Australia, estuvieron incluso detrás del Red Bull con motor Honda de Max Verstappen que adelantó sin problemas a Vettel en la vuelta 31. Antes, el tetracampeón de la Formula 1, intentó adelantar con la estrategia a Hamilton. Un 'undercut' que no salío. Esa cuarta posición no ha agradado, ni de lejos, al piloto alemán, que a la hora de salir del coche tenía un auténtico funeral en su cara. Por otro lado, Leclerc, con supuestas ordenes de equipo, cuando estaba a punto de adelantar a su compañero, se frenó, y no se movió de detrás de Vettel. La quinta plaza se quedó para el monegasco en su debut con Ferrari.



Red Bull por su parte, al igual que ayer en la 'quali', tiene luces y sombras. La luz es claramente Verstappen, quien ha puesto en el podio -incluso ha peleado el segundo puesto a Hamilton, pero un error le ha alejado esa posibilidad- al motor Honda en el debut en carrera con la marca austriaca. El holandés demuestra carrera a carrera que es el futuro más cercano de la Fórmula 1. La sombra es Pierre Gasly, que, a pesar de una gran remontada desde la decimoséptima posición, no ha puntuado al quedarse el decimoprimero.

Gran carrera de los 'mortales'

La zona media, como se presumía, está apretada. El primero de los llamados 'mortales', quitando el décimo de Gasly, ha sido Magnussen con su Haas; después le ha seguido el Renault de Nico Hulkenberg. Ricciardo por su parte, quien debutaba con la escudería del 'rombo', y encima en casa, tuvo que abandonar en la vuelta 28. Una después lo hizo Grosjean. Räikkönen ha puesto a su Alfa Romeo en el octavo puesto y como sorpresa el noveno de Lance Stroll con el Racing Point y el décimo de Kvyat con el Toro Rosso. Los más lentos en la prueba, y de lejos, han sido los dos Williams. La vuelta del mítico Robert Kubica no ha podido ser peor, doblado tres veces, y conduciendo un coche demasiado lento. Su compañero, el británico George Russell, debutante en la primera categoría del automovilismo, ha quedado por delante de él, siendo doblado "tan solo" dos veces.

McLaren, de vacío

El piloto español Carlos Sainz ha tenido que abandonar al principio de la prueba, concretamente en la vuelta 11 por una rotura en el motor. En ese momento, el madrileño ya había comenzado la remontada recuperando cuatro plazas -iba decimocuarto y salía decimoctavo-. Al final de la prueba, Sainz ha declarado que podrían haber estado perfectamente en los puntos. Su compañero Lando Norris, que salía desde la cuarta línea de la parrilla, octavo para ser más exactos, ha acabado fuera de los puntos en su primera carrera como piloto de Fórmula 1. Esta claro que el MCL34 puede dar mucho de si, pero desde luego este '0' en la primera carrera, aleja a los de Woking de ser la cuarta escudería del mundial de constructores.