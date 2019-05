McLaren pide perdón a Fernando Alonso tras su fracaso en las 500 Millas de Indianápolis

El director deportivo de McLaren, el expiloto brasileño Gil de Ferran, comparecía ante la prensa en el Indianapolis Motor Speedway después de que el español Fernando Alonso se quedase fuera de la carrera de las 500 Millas de Indianápolis, que se disputará el próximo domingo, al no estar entre los 33 coches más rápidos que tienen el derecho a participar en la prueba.

El ovetense firmó el domingo el cuarto mejor promedio en el Last Row, de seis pilotos, con lo que no participará en la carrera.

Gil de Ferran comparecía ante al prensa para salir en defensa del asturiano, asumiendo la culpa del fracaso. "Quiero dar las gracias a Fernando. No le dimos un coche lo suficientemente rápido, pero lo pilotó como el campeón que sabemos que es. Ha sido increíblemente tenso y muy difícil y no podríamos haberle pedido nada más", comentó Gil de Ferran.

Para el director deportivo, la no clasificación de Alonso supone "la experiencia más dolorosa" por la que ha pasado en su carrera. "Respetamos este lugar y es uno de los desafíos más difíciles en el mundo de las carreras. Esta experiencia sólo nos hará más fuertes como equipo, queremos volver", aseguró.

"Este es un deporte muy difícil, pero no le subestimamos porque sabíamos que iba a ser un desafío tremendamente difícil. He estado aquí y he visto a algunas personas increíbles no poder correr la carrera". Finalmente, Gil de Ferran quiso dar las gracias a "nuestro equipo, los chicos han estado trabajando durante varios meses, particularmente en este último".