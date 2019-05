El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) se ha llevado este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Mónaco, sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) ha protagonizado una gran remontada desde la novena a la sexta posición.

Con su tercera victoria en el Principado -tras las de 2008 y 2016-, el vigente campeón se afianza en la cabeza de la general del Mundial de Pilotos, después de resistir en las últimas vueltas al acoso de un Max Verstappen (Red Bull) que acabó segundo pero que sufrió una penalización de cinco segundos que le condenó al cuarto puesto.

De esto se beneficiaron el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que acabó tercero pero que se subió al segundo cajón del podio, y finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que partía segundo y tuvo que conformarse con la tercera plaza.

"Ha sido la carrera más dura. He luchado con el espíritu de Niki. He intentado que se sintiera orgulloso, todos le echamos de menos", señaló Hamilton nada más bajarse del monoplaza, dedicando la victoria al piloto fallecido el pasado martes y que ostentaba el cargo de presidente no ejecutivo de la escudería Mercedes.

Tras un sentido homenaje al expiloto austriaco, los pilotos tomaron su sitio en la parrilla para afrontar un nuevo Gran Premio en el Principado bajo la amenaza de la lluvia. Los Mercedes no tuvieron problemas para mantener las dos primeras plazas, aunque Verstappen trató de buscar el hueco para pasar, sin éxito, a Bottas en Santa Devota.

Las malas noticias, sin embargo, llegaban de nuevo al garaje de Ferrari, y con el mismo protagonista que el sábado: Charles Leclerc. El monegasco, que cayó en la Q1 por un error de planificación de la 'Scuderia', vio interrumpida su remontada tras un toque con Hulkeberg, que provocó el pinchazo de su rueda trasera derecha e importantes daños en el fondo plano que le obligaron a abandonar en la vuelta 19.

La aparición del 'safety car' por el incidente también motivó el principal cambio en la parte alta de la carrera; Verstappen se llevó el duelo en boxes para cambiar neumáticos ante Bottas, al que ganó la posición para iniciar su lucha por alcanzar a Hamilton.

El líder del Mundial rodaba lento, preocupado por la temperatura de sus neumáticos, y el neerlandés acechaba a la espera de la mínima oportunidad. Mientras, Sainz, que había comenzado noveno, rodaba ya sexto tras ganar la posición al danés Kevin Magnussen (Haas), el australiano Daniel Ricciardo (Renault) y el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso).

Finalmente, Hamilton resistió el acoso de un Verstappen que le tocó a falta de dos vueltas y que tuvo que cumplir cinco segundos de penalización por el relanzamiento inseguro en su parada en boxes. Vettel, Bottas, el francés Pierre Gasly (Red Bull), Sainz, Kvyat, el tailandés Alexander Albon (Toro Rosso), el francés Romain Grosjean (Haas) y Ricciardo completaron el 'Top 10'.

Con este resultado, el británico lidera la clasificación general con 137 puntos, por los 120 de su compañero Bottas, los 82 de Vettel y los 78 de Verstappen.