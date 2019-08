Pueden venir curvas en las oficinas de las principales escuderías de la parrilla de Fórmula Uno, pero hay una que puede estar viviendo horas cruciales para tratar de montar a Fernando Alonso, de nuevo, en un monoplaza. Desde el periódico italiano Corriere della Sera aseguran que el equipo Red Bull estaría buscando un sustituto al piloto francés y la opción que más convencería sería la del piloto asturiano.

Gp Ungheria: Mercedes in cerca di riscatto, la Ferrari di stabilità per difendersi dalla Red Bull https://t.co/5phs4SnGAG — Corriere della Sera (@Corriere) August 1, 2019

En la escudería consideran que los 55 puntos cosechados por Gasly por los 162 que ha logrado su compañero Verstappen son una diferencia abismal. Así pues, creen que no está preparado para competir en un equipo de tanta exigencia y ha propiciado que varios cabezas de equipo vean la salida del piloto francés de la escudería como la opción más factible y adecuada. Tampoco confían en sus pilotos más jóvenes -ya que no cuentan con ninguna promesa- y aunque Daniil Kvyat ha sonado con fuerza, no son muchos los que verían con buenos ojos su llegada.

Quieren remontar. Comenzar a ganar puntos de forma inmediata esta temporada. Fernando Alonso, cuyo futuro continúa en el aire y que descartó un retorno al Gran Circo, es el nombre que apuntan desde Italia. Además, su incorporación sería sin necesidad de esperar a la temporada 2020.