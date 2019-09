Invertir la parrilla de Fórmula 1: la surrealista última propuesta que enerva a los pilotos

Liberty Media y la FIA barajan muchas ideas buscando un mayor espectáculo y emoción en la Fórmula 1. Una de ellas, la más controvertida y comentada, estaría relacionada con la intención de invertir de alguna manera las parrillas para que los mejores salgan desde atrás y así lo tuvieran más difícil para ganar. No sería en la carrera, sino en la calificación.

La idea es probar con carreras clasificatorias los sábados en algunos grandes premios de la próxima temporada, donde la parrilla se armaría en forma inversa al campeonato y el orden de llegada determinaría las posiciones de salida del Gran Premio para la carrera del domingo.

Una idea que ha generado una auténtica ola de críticas por parte de los pilotos. Lewis Hamilton resume el sentir general: "El hecho de que estén probando parrillas invertidas y todo eso me parece una excusa por no hacer un trabajo lo suficientemente bueno en el proceso de decisión. ¿Por qué están haciendo los coches más pesados? No hay razón, no es más seguro, no es mejor para las carreras. Sigo preocupado".

Con su vinagrez habitual, Sebastian Vettel fue contundente cuando le preguntaron por la idea de las parrillas invertidas: "Eso es una verdadera mierda. No sé a qué genio se le ha ocurrido".

El joven y recién llegado Lance Stroll va más allá y analiza lo que podría suponer cambiar el formato actual de calificación: "No sé cómo sería una carrera de 25 vueltas donde no quepa la estrategia, sería un tren de coches aburrido que restaría emoción a la F1".

La FIA y Liberty Media han conseguido con su polémica y revolucionaria idea unir a todos los pilotos.