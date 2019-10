Lewis Hamilton sorprende con un duro mensaje en Instagram: "El mundo es un desastre y quiero dejarlo todo"

A pesar de que Lewis Hamilton está a un paso de hacerse con su sexto título de Fórmula 1, el inglés no parece atravesar su mejor momento en cuanto a estado de ánimo se refiere.

Hamilton ha dejado a muchos boquiabiertos con un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que habla abiertamente de sus ganas de "dejarlo todo" y en el que asegura que "el mundo es un desastre".

Sinceramente, siento ganas de dejarlo todo, de acabar con todo por completo. Por qué implicarse cuando el mundo es un desastre así, y parece que a la gente no le importa. Voy a alejarme un poco para ordenar mis pensamientos. Gracias a todas aquellas personas a las que sí les importa el mundo. Me entristece ver hacia dónde se dirige el mundo. La extinción de la raza humana es cada vez más probable con la explotación de los recursos del planeta. El mundo es un desastre. Los líderes mundiales o no están bien educados o no les importa nada la problemática medioambiental". Y añade. "La educación es la clave y nos han enseñado que los productos animales eran buenos para nosotros, pero nos han mentido durante cientos de años