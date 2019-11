Un año después, Stoffel Vandoorne ha cantado. El joven piloto que compartió escudería con Fernando Alonso, acusa al asturiano de recibir un trato de favor de McLaren y de conseguir, "siempre lo que quería".

Vandoorme se protege sobre el rendimiento que tuvo dentro de la escudería británica y pone excusas para explicar por qué nunca terminó por delante de Alonso:

"El equipo le dio todo el apoyo y el poder. Nunca terminé delante de Alonso, pero de todos los compañeros de equipo que he tenido, es del que más cerca he estado, a veces incluso justo detrás de él. McLaren nunca me dijo que no terminara delante de él, pero me pidieron en carrera que le dejara pasar. Casi siempre hacían eso".

Con Alonso no tuvo problemas pero sentía que conseguía cumplir todos sus caprichos: "Nunca tuve problemas con él, pero siempre conseguía lo que quería. Siempre hubo dos o tres personas bien ubicadas en el equipo que se aseguraron de que todo saliera como Fernando quería que fuera".

El actual piloto de Fórmula E, critica la falsedad que existe en la Fórmula 1:

"Es un mundo un poco falso, en el que todos se llevan bien, pero cada uno defiende sus intereses. En la Fórmula E o en el WEC la competición es más pura. Vas ahí para correr, no hay política", ha descrito.